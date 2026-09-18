Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τουλάχιστον €9,6 εκατ. θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην χθεσινή κλήρωση.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 37, 23, 30, 33, 22

Τζόκερ ο αριθμός: 7

Στη δεύτερη κατηγορία, με πέντε σωστές προβλέψεις, βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα. Το ένα, μάλιστα, βρέθηκε στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.