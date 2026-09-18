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Τουλάχιστον €9,6 εκατ. θα μοιραστούν οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην χθεσινή κλήρωση.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 37, 23, 30, 33, 22
Τζόκερ ο αριθμός: 7
Στη δεύτερη κατηγορία, με πέντε σωστές προβλέψεις, βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από €100.000 το καθένα. Το ένα, μάλιστα, βρέθηκε στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.
Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.