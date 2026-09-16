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€9.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 17/09/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη σημερινή διαλογή της 3119ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν χθες βράδυ είναι: 34, 9, 31, 16, 30

Τζόκερ ο αριθμός: 12

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.