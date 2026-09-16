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Ιδιαίτερα εκτενές και αποκαλυπτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία αποφασίστηκε νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανακριτής και εισαγγελέας στο σκεπτικό τους για την προφυλάκιση του Ηλία Θεοδωροπουλου και Ιωάννας Γάκα τους αποδίδουν πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ανακριτής και εισαγγελέας αξιολόγησαν κατά τις ίδιες πληροφορίες ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δυο κατηγορούμενων μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο σκεπτικό της προφυλάκισης γίνεται αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογήθηκε, σύμφωνα με την απόφαση για προφυλάκιση, και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί φέρονται να μην κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση. Και αυτό την ώρα που οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια στον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να τον ανατάξουν από την ανακοπή.

Κρίσιμο σημείο αποτελεί και η αντίδρασή των κατηγορούμενων στα alarms του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρά τις ενδείξεις που, σύμφωνα με το σκεπτικό, σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς, η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε μέσα στο ιατρείο των κατηγορούμενων επί της οδού Καρνεαδου.

Οι δικαστικές αρχές καταλήγουν κατά τις ίδιες πληροφορίες στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και των παραλείψεών τους. Ακόμη ανακριτής και εισαγγελέας φέρονται να αναφέρουν πως στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν κρίνεται ως επαρκές κανένα άλλο δικονομικό μέτρο για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων εκ μέρους των δυο γιατρών παρά μόνο η προσωρινή τους κράτηση.

Παράλληλα, στο σκεπτικό για προφυλάκιση γίνεται αναφορά και σε ενέργειες των δυο κατηγορούμενων που, κατά την κρίση των δικαστικών αρχών, παρεμπόδισαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκρύπτοντας στοιχεία της υπόθεσης.

Νωρίτερα, πάντως, οι δυο κατηγορούμενοι ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν κατά του εντάλματος για προφυλάκισή τους σε μια προσπάθεια να το ακυρώσουν. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με επίσημη ανακοίνωσή του, ο ιδρυτής της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» ο οποίος εκπροσωπεί τους δυο κατηγορούμενους.

Ο συνήγορος στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «αναιτιολόγητη» αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των εντολέων του και προαναγγέλλοντας την άμεση κατάθεση προσφυγής κατά της προσωρινής τους κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Αναλυτικά η δήλωση της δικηγορικής εταιρείας αναφέρει τα εξής: «Μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων μας, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, θα προσβάλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρούμε ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στη φυλακή αντιμετωπίζοντας το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθείσα διά παραλείψεως, έπειτα από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία που διήρκησε 18 ολόκληρες ώρες.

protothema.gr