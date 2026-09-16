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Στο να αποδείξει αντιφάσεις στη μαρτυρία του μάρτυρα κατηγορίας Πατήρ Β. στην υπόθεση εναντίον των δύο μοναχών της Μονής Αββακούμ εστίασαν την Τετάρτη οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων, κατά τη διαδικασία αντεξέτασης του μάρτυρα ενώπιον του τριμελούς Κακουργιοδικείου, παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή στη Μονή και στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής.

Ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου υπέβαλε ότι ο μάρτυρας ψεύδεται, συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα την αντεξέταση από την προηγούμενη Δευτέρα, ενώ ακολούθως ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου, παρουσίασε ως τεκμήρια βίντεο και φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι αυτά αντίκεινται στη μαρτυρία περί καταπίεσης και άνισης μεταχείρισης του μάρτυρα από τον πελάτη του.

Η αντεξέταση του μάρτυρα από τον συνήγορο του δεύτερου κατηγορούμενου, αναμένεται να συνεχιστεί και, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, πρόκειται να είναι εκτενής, λόγω του αριθμού φωτογραφιών και βίντεο που προτίθεται να παρουσιάσει ενώπιον του δικαστηρίου και του μάρτυρα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Το Δικαστήριο, αποδεχόμενο αίτημα αναβολής από πλευράς της υπεράσπισης, λόγω έκτακτης απουσίας, όρισε τη συνέχεια της διαδικασίας στις 23 και 28 Σεπτεμβρίου στις 9:30 π.μ.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου, Κωστής Ευσταθίου, αφού ρώτησε τον μάρτυρα αν είχε δει ο ίδιος να μην κόβονται αποδείξεις για την πώληση προϊόντων, όπως είχε αναφέρει στην κατάθεσή του τον Μάρτιο του 2024, υπέβαλε ότι στη Μονή υπήρχαν μπλοκ αποδείξεων και εκδίδονταν αποδείξεις.

Ο μάρτυρας απάντησε ότι ο ίδιος δεν είχε δει αποδείξεις κατά την πώληση προϊόντων. Απαντώντας στο εάν βρισκόταν συνεχώς στη Μονή, ώστε να μπορεί να δει όλες τις συναλλαγές, ή εάν βρισκόταν περισσότερο στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, είπε ότι τις Κυριακές, λόγω της θείας λειτουργίας, βρισκόταν στο αρχονταρίκι, επαναλαμβάνοντας ότι τότε, που ήταν και περισσότεροι οι επισκέπτες, όπως είπε, δεν είδε να εκδίδονται αποδείξεις, σημειώνοντας ότι δεν υπήρχε ούτε ταμειακή μηχανή. Δήλωσε, επίσης, άγνοια για την ύπαρξη μπλοκ αποδείξεων.

Ακολούθως, ο κ. Ευσταθίου ρώτησε τον μάρτυρα για τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ταυτότητάς του, υποβάλλοντάς του ότι κατέθεσε δήλωση απώλειας ταυτότητας, ενώ ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι η ταυτότητά του εκδόθηκε μετά τη λήξη του δελτίου που έφερε πριν γίνει κληρικός. Ο μάρτυρας είπε ότι με την άφιξή του στη Μονή είχε παραδώσει τα προσωπικά του έγγραφα και ότι απευθύνθηκε στον π. Πορφύριο, καθώς πλησίαζε η λήξη του δελτίου ταυτότητας που είχε και θα χρειαζόταν να ταξιδέψει, και ότι τότε του είπαν να προχωρήσει σε έκδοση νέας με δήλωση απώλειας εγγράφου.

Η υπεράσπιση υπέβαλε στον μάρτυρα ότι ψεύδεται και ότι η ταυτότητα έληγε το 2025 και γι’ αυτό δεν ήταν λογικό να αναφέρει ότι επίκειται η λήξη του εγγράφου. Ο μάρτυρας απάντησε ότι το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, αντικρούοντας την υποβολή ότι ψεύδεται. Σημείωσε και πάλι ότι τα προσωπικά του έγγραφα τα κρατούσε έτσι κι αλλιώς ο πρώτος κατηγορούμενος, από την άφιξή του στη Μονή και έπειτα.

Ακολούθως, ο κ. Ευσταθίου παρουσίασε έγγραφο μισθοδοσίας του μάρτυρα, στο οποίο είναι συνημμένη η φωτογραφία του. Ο μάρτυρας, ο οποίος ρωτήθηκε αν πρόκειται για την ίδια φωτογραφία που υπήρχε και στην ταυτότητα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να είναι εκείνη η φωτογραφία και ότι το έγγραφο είναι πλαστό. Δήλωσε, επίσης, ότι δεν γνωρίζει πως βρέθηκε αυτή η φωτογραφία στο εν λόγω έγγραφο.

Ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου, Ευστάθιος Ευσταθίου, συνεχίζοντας την αντεξέταση του μάρτυρα, παρουσίασε στο Δικαστήριο εξωτερική ψηφιακή συσκευή αποθήκευσης αρχείων με συνολικά 16 αρχεία πολυμέσων, πέντε βίντεο και 11 φωτογραφίες, που κατατέθηκε ως τεκμήριο. Στο πλαίσιο της αντεξέτασης υπέβαλε στον μάρτυρα ότι δεν τύγχανε διαφορετικής μεταχείρισης από άλλα μέλη της αδελφότητας, υποβολή με την οποία ο μάρτυρας διαφώνησε.

Στο πρώτο βίντεο που προβλήθηκε από την υπεράσπιση, το οποίο λήφθηκε στο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής στον Ασκά, όπως επιβεβαίωσε ο μάρτυρας, σε περίοδο Χριστουγέννων, με ηχητική υπόκρουση από χριστουγεννιάτικα τραγούδια, εμφανίζονται τρεις μοναχοί και τέσσερις γυναίκες να παρασκευάζουν γλυκά. Κατόπιν ερώτησης της υπεράσπισης, μάλιστα, ο μάρτυρας υπέδειξε στο βίντεο τρεις επαγγελματικούς φούρνους μέσα στο εργαστήριο.

Σε ερώτηση εάν στο εργαστήριο αυτό αναγκαζόταν να εργάζεται για 24ωρα, όπως είχε καταθέσει, ο μάρτυρας απάντησε ότι αυτός ήταν ο χώρος και ότι η εργασία συνεχιζόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ακολούθως, η υπεράσπιση παρουσίασε φωτογραφία στην οποία εμφανίζονται ο μάρτυρας μαζί με άλλα δύο μέλη της Μονής στα Ιεροσόλυμα στις 28 Οκτωβρίου, 2022, περίοδο κατά την οποία ο μάρτυς επιβεβαίωσε ότι έγινε ταξίδι για σκοπούς προσκυνήματος. Κατόπιν υπόδειξης από την υπεράσπιση, ο μάρτυρας είπε ότι είχε μαζί του φωτογραφική μηχανή, η οποία διακρίνεται στην εν λόγω φωτογραφία, προσθέτοντας ότι την είχε με ευλογία που είχε λάβει από τον πρώτο κατηγορούμενο, αφού ζήτησε να έχει κάτι για να αποτυπώνει αναμνήσεις, καθώς δεν είχε κινητό τηλέφωνο, κάτι που είχαν άλλοι μοναχοί, όπως είπε.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η αντίδραση πρώτου κατηγορούμενου στο αίτημα για κατοχή φωτογραφικής μηχανής, ο μάρτυρας απάντησε ότι ήταν θετική, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν αναιρεί τη μαρτυρία του ότι είχε υποστεί καταπίεση, σημειώνοντας ότι άλλοι μοναχοί είχαν τηλέφωνα, υπολογιστές ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Πρόσθεσε, επίσης, ότι αυτό δε συνιστά ίση μεταχείριση όλων των μελών της αδελφότητας, αναφέροντας αργότερα ότι την φωτογραφική την απέκτησε αφού χρίστηκε μοναχός και ότι του την είχε δώσει η μητέρα του.

Στην επόμενη φωτογραφία που παρουσίασε η υπεράσπιση, ο μάρτυρας εμφανίζεται με άλλο μοναχό να κατασκευάζει χιονάνθρωπο, με τον ίδιο να περιγράφει ότι «έπαιζαν με τα χιόνια» στο εν λόγω στιγμιότυπο.

Σε ερώτηση του κ. Ευσταθίου αν χρειάστηκε να λάβουν ευλογία για να παίξουν με το χιόνι, με αφορμή και την αναφορά του σε προγενέστερο στάδιο της αντεξέτασης ότι δεν έκανε τίποτα, χωρίς προηγουμένως να πάρει ευλογία, ο μάρτυρας είπε ότι δεν απαιτούνταν για τα πάντα ευλογία, διευκρινίζοντας, όμως, ότι ζητούσε ευλογία για να φάει ή για να πιει καφέ.

Σε επισήμανση της υπεράσπισης ότι φαίνεται πως δεν ήταν τόσο αυστηρές οι συνθήκες στη Μονή, ο μάρτυρας είπε ότι, μετά την κατασκευή του χιονάνθρωπου πήγε μαζί με τον έταιρο μοναχό στο εργαστήριο, επισημαίνοντας μάλιστα ότι είχε πάγο λόγω των καιρικών συνθηκών και γι’ αυτό γλιστρούσαν.

Εξάλλου, η υπεράσπιση αναφέρθηκε και σε λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο μάρτυρας και άλλοι μοναχοί, ρωτώντας τον λόγο της λιποθυμίας τους. Ο μάρτυρας απάντησε ότι οφειλόταν σε υπερβολική κούραση λόγω της εργασίας στο εργαστήριο, αλλά και σε διαρροή υγραερίου. Σε ερώτηση της υπεράσπισης για την ιατρική διάγνωση, απάντησε ότι ήταν λόγω εισπνοής διοξειδίου του άνθρακα.

Η υπεράσπιση υπέβαλε στον μάρτυρα ότι στην αιτιολόγησή του υιοθετεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν το αφήγημά του, όπως αναφέρθηκε, με τον μάρτυρα να το απορρίπτει, απαντώντας ότι συνέβαλε και η κούραση, πέρα από τη διαρροή υγραερίου.

Υποστήριξε, επίσης, ότι αντίστοιχο λιποθυμικό επεισόδιο είχε σημειωθεί και στη Μονή κατά τη διάρκεια λειτουργίας, η οποία μεταδιδόταν ζωντανά με βίντεο, όπως είπε, αν και σημείωσε ότι δεν έχει ο ίδιος το βίντεο για να το προσκομίσει στο δικαστήριο.

ΚΥΠΕ