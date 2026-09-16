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Νέος Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελέγη ο Κύπριος Σάββας Παπασάββας, μετά τον πρόωρο τερματισμό της θητείας του Marc van der Woude.

Ο κ. Παπασάββας εξελέγη από τους συναδέλφους του για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας, από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Αυγούστου 2028.

Το βιογραφικό του Σάββα Παπασάββα

Γεννηθείς το 1969 στη Λευκωσία, ο Σάββας Σ. Παπασάββας σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου έλαβε πτυχίο νομικής το 1991.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Université de Paris II (Γαλλία) και έλαβε, το 1992, μεταπτυχιακό τίτλο (D.E.A.) στο δημόσιο δίκαιο. Το 1995, μετά την ολοκλήρωση διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Université d’Aix-Marseille III (Γαλλία), ανακηρύχθηκε διδάκτωρ νομικής. Εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο και μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λευκωσίας από το 1993, ο Σ. Παπασάββας συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως δικηγόρος μέχρι τον διορισμό του στο Γενικό Δικαστήριο το 2004.

Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εντεταλμένος διδασκαλίας από το 1997 έως το 2002, στη συνέχεια δε εξελέγη λέκτορας συνταγματικού δικαίου και δίδαξε με την ιδιότητα αυτή από το 2002 έως το 2004.

Ο Σ. Παπασάββας διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 12 Μαΐου 2004 και εξελέγη πρόεδρος τμήματος για δύο διαδοχικές θητείες, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν Αντιπρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και άσκησε τα σχετικά καθήκοντα μέχρι σήμερα, οπότε και εξελέγη Πρόεδρος.

protothema.gr