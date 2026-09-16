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Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη, τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας του Κέντρου και την υλοποίηση του έργου που του έχει ανατεθεί.

Σε δήλωσή του, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, χαρακτήρισε τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης «σημαντική μεταρρύθμιση για το Σύστημα Υγείας», σημειώνοντας ότι με τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική λειτουργία του Κέντρου.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο θα δημιουργήσει έναν οργανωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μηχανισμό για την αξιολόγηση και αξιοποίηση της γνώσης και των δεδομένων στην κλινική πράξη, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών.

Τα πρωτόκολλα και οι κατευθυντήριες οδηγίες θα βασίζονται, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και στις βέλτιστες πρακτικές, ενισχύοντας τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την καθημερινή παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της κλινικής τεκμηρίωσης για τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας.

«Μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης θα συμβάλει στη διασφάλιση μιας πιο συνεκτικής και ποιοτικά αναβαθμισμένης φροντίδας, προς όφελος τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των ασθενών», είπε.

Σημείωσε πως προτεραιότητά τους «είναι η δημιουργία ενός συστήματος υγείας που εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και λαμβάνει αποφάσεις στη βάση τεκμηριωμένων δεδομένων», ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης «μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα σε αυτή την προσπάθεια».

Καταλήγοντας, ο κ. Χαραλαμπίδης ευχήθηκε στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου «καλή επιτυχία και κάθε δύναμη» στην αποστολή που αναλαμβάνουν, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το Κέντρο θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

ΚΥΠΕ