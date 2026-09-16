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Για τη δολοφονία τεσσάρων μελών μιας οικογένειας σε επίθεση με μαχαίρι κατηγορείται ένας 47χρονος στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την περιοχή.

Μάλιστα προκαλεί σοκ ένα 6χρονο αγόρι, από τα θύματα της επίθεσης που τραυματίστηκε σοβαρά και, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να αναζητήσει βοήθεια από γείτονες.

Ο Kaegan Jude Solet συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό που κράτησε αρκετές ώρες στη Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη συνελήφθη αφού πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο την Τρίτη.

Ο Solet κατηγορείται ότι σκότωσε τη Verna Mae Verdin, τα παιδιά της, Letha Verret και Paul Verret, καθώς και την Krissy Lynn Parfait, σύντροφο του Paul.

Σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας, ο ύποπτος γνώριζε τα θύματα.

Louisiana monster accused of slaughtering family of four – as boy ran for help after he was stabbed https://t.co/Qiud7witAy pic.twitter.com/eWPvrkN9py September 16, 2026

Ο 6χρονος τραυματίστηκε και έτρεξε για βοήθεια

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν και ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο είχε διανυκτερεύσει στο σπίτι της γιαγιάς του, Letha, και της προγιαγιάς του.

Το παιδί δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και υπέστη πολλαπλά τραύματα. Παρά την κατάστασή του, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι και να αναζητήσει βοήθεια από γείτονες.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί κοντά στο σπίτι και στη συνέχεια βρέθηκαν μπροστά στο σκηνικό, όπου τα τέσσερα ενήλικα θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρά.

Το αγόρι μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και παρέμενε νοσηλευόμενο. Ο πατέρας του, σε ενημέρωση μέσω Facebook, ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του είχε σταθεροποιηθεί.

«Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για το μικρό μου καθώς αναρρώνει. Είναι τόσο, τόσο δυνατός και πραγματικός μαχητής. Η τωρινή του κατάσταση είναι σταθερή. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινωνείτε», έγραψε.Τέσσερις κατηγορίες για φόνο.

🚨🔥🇺🇸 INSANE MASS STABBING:



4 people were found stabbed to death across multiple nearby homes in Terrebonne Parish, Louisiana.



A child was found alive among the victims and was transported to a hospital in critical condition.



No word yet on who was responsible or what led… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 13, 2026

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ακριβή ώρα κατά την οποία φέρεται να ξεκίνησε η επίθεση. Ζητούν, ωστόσο, από κατοίκους της περιοχής να παραδώσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφηκε από τις 18:30 του Σαββάτου έως τις 10:30 το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να βοηθήσει την έρευνα.

Ο Solet οδηγήθηκε στις φυλακές Terrebonne Parish Criminal Justice Complex και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση. Αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Πηγή: iefimerida.gr