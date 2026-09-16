Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης για σειρά εγκλημάτων πολέμου, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια, απάνθρωπη μεταχείριση και παράνομες κρατήσεις.

Ο 58χρονος Θάτσι, ο οποίος την περίοδο του πολέμου ήταν κορυφαίο στέλεχος και διοικητής του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), καταδικάστηκε για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη σύγκρουση του 1998-1999 με τις σερβικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 96 ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούνταν πολιτικοί αντίπαλοι ή συνεργάτες των σερβικών δυνάμεων ασφαλείας. Το δικαστήριο τον έκρινε επίσης υπεύθυνο για την αυθαίρετη και παράνομη κράτηση 385 ανθρώπων, για βασανιστήρια σε βάρος 303 και για απάνθρωπη μεταχείριση περίπου 50 ακόμη προσώπων.

Οι δικαστές έκριναν ότι ο Θάτσι «συμμετείχε ενεργά και ενθάρρυνε» την τέλεση των εγκλημάτων.

Cheers in Prishtina as The Hague drops two main charges: war crimes and crimes against humanity against Thaçi and others. pic.twitter.com/zIZMUl6i3b September 16, 2026

Ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου παρέμεινε όρθιος και σιωπηλός κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας και της ποινής. Έχει αρνηθεί από την αρχή όλες τις κατηγορίες σε βάρος του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τέσσερις κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου, ενώ ο ίδιος και οι συγκατηγορούμενοί του απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι δεν αποδείχθηκε πέραν εύλογης αμφιβολίας η ύπαρξη συστηματικής επίθεσης κατά αμάχων.

Μια απόφαση με ιδιαίτερο βάρος για Κόσοβο και Σερβία

Η ετυμηγορία αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο Κόσοβο όσο και στη Σερβία, όπου η κληρονομιά του πολέμου του 1998-1999 και η μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου το 2008 εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έντασης μεταξύ Αλβανών του Κοσόβου και Σέρβων.

Ο Θάτσι παραμένει για μεγάλο μέρος των Αλβανών του Κοσόβου μια εμβληματική προσωπικότητα του αγώνα για ανεξαρτησία, ενώ το ίδιο το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης αντιμετωπίζεται με έντονη δυσπιστία στο Κόσοβο. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν στην Πρίστινα και έξω από το δικαστήριο στη Χάγη εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην καταδίκη.

Ο Θάτσι είχε παραιτηθεί από την προεδρία του Κοσόβου το 2020 προκειμένου να μεταβεί στη Χάγη και να δικαστεί. Μαζί του κάθισαν στο εδώλιο και άλλα πρώην κορυφαία στελέχη του UCK, μεταξύ των οποίων οι Κάντρι Βεσέλι, Ρετζέπ Σελίμι και Γιάκουπ Κράσνιτσι.

protothema.gr