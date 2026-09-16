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Στα €11,16 δισ., χωρίς τις δαπάνες για τοκοχρεολύσια, ανέρχεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2027, ο οποίος εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, χαρακτήρισε τον νέο προϋπολογισμό ισορροπημένο και αναπτυξιακό, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή, την κοινωνική πολιτική και την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υλοποίηση έργων υποδομής με σημαντική προστιθέμενη αξία.

Ανάπτυξη 2,9% και ανεργία 4,5%

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο 2,9% για το 2027, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2026.

Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 4,5% του εργατικού δυναμικού, επίσης κοντά στα επίπεδα του 2026. Ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Παρά τις θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι παραμένει σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας εξαιτίας των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο προβλέπεται να παραμείνει πλεονασματικό και να ανέλθει στο 2,8% του ΑΕΠ το 2027, από 2,3% το 2026. Παράλληλα, το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να φθάσει στο 4% του ΑΕΠ, έναντι 3,6% το προηγούμενο έτος.

Η διατήρηση των πλεονασμάτων εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη χρηματοδοτική στρατηγική της κυβέρνησης και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί στο 46,6% του ΑΕΠ το 2027, από 49,9% το 2026.

Πάνω από €1,16 δισ. οι αναπτυξιακές δαπάνες

Οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν στα €1,165 δισ., ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2026.

Αύξηση 2,9% προβλέπεται και στις κοινωνικές παροχές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις αμυντικές δαπάνες, τόσο στον Προϋπολογισμό του 2027 όσο και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2027-2029, χωρίς να προσδιορίζεται στην ανακοίνωση το ύψος της αύξησης.

Μειώνονται κατά 51 οι μόνιμες θέσεις

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά προβλέπεται συγκράτηση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, με τον Προϋπολογισμό του 2027 να περιλαμβάνει μείωση κατά 51 μόνιμες θέσεις σε σύγκριση με το 2026.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η συνολική απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία μειώθηκε κατά 2.242 άτομα την περίοδο 2012-2026. Αντιθέτως, στον τομέα της εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 3.342 άτομα κατά την ίδια περίοδο.

Οι κίνδυνοι για την οικονομία

Το Υπουργείο Οικονομικών καταγράφει ως βασικούς δημοσιονομικούς κινδύνους την επιδείνωση των γεωπολιτικών εξελίξεων και τις απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται φυσικές καταστροφές, πιθανές αποζημιώσεις προς τον πρωτογενή τομέα και η ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές, πρόληψη και ετοιμότητα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης ενδεχόμενες επιπτώσεις από το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό.