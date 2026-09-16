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Φέρεται να παρείχε πληροφορίες από το Διάστημα στο Ιράν η Ρωσία κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ 14 ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία, λίγο πριν αυτή δεχθεί πλήγμα από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN το βράδυ της Τρίτης.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι παρείχε τέτοιου είδους βοήθεια στην Τεχεράνη. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται, ωστόσο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν παραμένουν ισχυρές και πολύπλευρες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να στηρίζουν, αν και με μικρότερη δυναμική, την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το CNN, ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρείχαν στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών μέσων και εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και για δραστηριότητες στο εσωτερικό αμερικανικών βάσεων. Τα στοιχεία αυτά, όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, βοήθησαν την Τεχεράνη να πραγματοποιήσει πλήγματα μεγαλύτερης ακρίβειας εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Η σύνδεση μεταξύ της δραστηριότητας των ρωσικών δορυφόρων και των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην περίπτωση της επίθεσης κατά της αεροπορικής βάσης Prince Sultan, στην κεντρική Σαουδική Αραβία.

Ten U.S. service members were injured in an Iranian missile and drone attack on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



Two were very seriously injured and eight seriously injured.



Source: CBS News https://t.co/AphRyE32Hz March 27, 2026

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις. Καταστράφηκε επίσης αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρότι πριν από τον πόλεμο δεν βρισκόταν σταθμευμένο στη συνηθισμένη του θέση.

Satellite imagery appears to confirm a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker has been destroyed and several others possibly damaged, as a result of an Iranian attack earlier today, utilizing ballistic missiles and drones, against Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.



Image… pic.twitter.com/o7x32UjUOb March 27, 2026

Το CNN αναφέρει ότι λίγο πριν από το πλήγμα, 14 ρωσικοί δορυφόροι περνούσαν πάνω από τη βάση, ανάμεσά τους και ένας προηγμένος κατασκοπευτικός δορυφόρος. Ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα να καταγράφουν εικόνες υψηλής ανάλυσης της βάσης, ενώ άλλοι μπορούσαν να υποκλέπτουν επικοινωνίες και να εντοπίζουν συστήματα αεράμυνας.

BREAKING: Russia shared satellite images of Prince Sultan US base in Saudi with Iran right before their attack that injured our troops. Ukrainian intel confirms it.



Meanwhile Trump refuse to condemn Russia.



Is this what you voted for? pic.twitter.com/ZqJKtLVitF March 29, 2026

Οι ΗΠΑ εκφράζουν φόβους ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι η Ρωσία παρείχε αντίστοιχες πληροφορίες στο Ιράν και σε άλλες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα πάντα με το CNN, περιλαμβάνονταν πληροφορίες που βοήθησαν την Τεχεράνη να πλήξει στόχο που συνδεόταν με τη CIA στο Ριάντ.

Η Ρωσία έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τους τελευταίους μήνες και θέλουν το Κρεμλίνο να προσφέρει σταθερά στρατιωτική ή πληροφοριακή βοήθεια στο Ιράν.

Η συμμαχία Μόσχας – Τεχεράνης

Οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η Τεχεράνη είχε στηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων με την προμήθεια ιρανικών επιθετικών drones Shahed.

Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τη Ρωσία να παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και παράδοσης προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στη διάρκεια των επιχειρήσεων, το Ισραήλ έπληξε επίσης στόχους στην Κασπία Θάλασσα, περιοχή από την οποία διέρχονται αποστολές και μεταφορές μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

protothema.gr