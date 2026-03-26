Το πράσινο φως για την εφαρμογή της δεύτερης μεγαλύτερης μεταρρύθμισης στον τομέα της Υγείας μετά το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), έδωσε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής με την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης.

Το Κέντρο, σύμφωνα με τον νόμο, θα έχει την αρμοδιότητα να αναπτύσσει ή να προσαρμόζει διεθνή κλινικά πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες και κλινικές διαδρομές σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ανάγκες της Κύπρου ενώ παράλληλα, θα παρέχει εκπαίδευση σε επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και λοιπούς εμπλεκόμενους. Θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή των κλινικών οδηγιών και θα καταρτίζει στρατηγικές κλινικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων επιθεώρησης και συστημάτων διαπίστευσης των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, θα καθορίζει δείκτες και πρότυπα ποιότητας, ενώ θα συμμετέχει σε διαδικασίες επαναξιολόγησης επαγγελματιών υγείας, θα αναπτύσσει συστήματα αξιολόγησης επαγγελματιών από συναδέλφους τους και θα εισάγει μηχανισμούς επιβράβευσης για παρόχους και οργανισμούς που εφαρμόζουν βέλτιστες κλινικές πρακτικές.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κέντρου και η ανάπτυξη ή προσαρμογή φαρμακευτικών πρωτοκόλλων και η αξιολόγηση πρωτοκόλλων για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με δυνατότητα παροχής συμβουλών στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την ένταξή τους στο ΓεΣΥ.

Προς τον σκοπό αυτό, η Βουλή ψήφισε σήμερα και τροποποίηση της νομοθεσίας του ΓεΣΥ ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων από τον ΟΑΥ στο ΕΚΚΤ.

Ρυθμίζεται επίσης επίσης η διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας μέσω της παρακολούθησης των παρόχων υπηρεσιών υγείας και ορίζει ότι το Κέντρο θα μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του.

Μία από τις πιο σημαντικές πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορά τη δυνατότητα του Κέντρου να διενεργεί κλινικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις και να αποτυπώνει τα αποτελέσματα αυτών.

Θα συλλέγει δεδομένα σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών υγείας από αρμόδιες Αρχές ή οργανισμούς, και θα διεξάγει αναλύσεις βάσει προκαθορισμένων δεικτών.

Το Κέντρο θα αναπτύσσει εργαλεία αξιολόγησης ποιότητας που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι ασθενείς, καθώς και δείκτες που βασίζονται σε αναφορές ασθενών.

Επιπλέον,το Κέντρο έχει ευθύνη να εντοπίζει και να αναλύει κενά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που χρήζουν βελτίωσης και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία δραστηριότητα για υλοποίηση των σκοπών του.