Η δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας, μετά το Γενικό Σύστημα Υγείας, η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, «παγώνει», με τους εμπλεκόμενους να τρέχουν να αλλάξουν το νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί στη Βουλή, αλλά όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, ήταν διαφορετικό από εκείνο το οποίο είχε ετοιμάσει η αρμόδια, διορισμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο, συντονιστική Επιτροπή.

Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα, το παρασκήνιο ήταν πολύ έντονο με τους φορείς που εκπροσωπούνται στη συντονιστική Επιτροπή, μεταξύ αυτών Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, να αντιδρούν έντονα στις αλλαγές που είχαν γίνει χωρίς καν οι ίδιοι να ενημερωθούν.

Αξίζει παράλληλα να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν προγραμματισμένο να συζητηθεί επί της αρχής, την περασμένη Πέμπτη, από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, η οποία ωστόσο ανέβαλε την εν λόγω συζήτηση μετά από παρεμβάσεις, με στόχο να προηγηθεί η σύσκεψη που είχε προγραμματιστεί για προχθές Κυριακή υπό τον υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη.

Βασική διαφωνία της συντονιστικής επιτροπής, που είχε πραγματοποιήσει διαδοχικές έκτακτες συνεδριάσεις τις προηγούμενες ημέρες, το γεγονός ότι με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που κατατέθηκε εντέλει στη Βουλή, το Κέντρο δεν θα διέθετε διοικητικό συμβούλιο, θα λειτουργούσε ως εταιρεία με μόνο μέτοχο το κράτος.

Ταυτόχρονα, είχε διαπιστωθεί ότι αρκετές από τις πρόνοιες του αρχικού νομοσχεδίου είχαν αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί προς συζήτηση από τη Βουλή ένα διαφορετικό κείμενο.

Κατά τη σύσκεψη της Κυριακής και αφού, όπως διαπιστώθηκε, το υπουργείο Υγείας είχε ακολουθήσει συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας συναινώντας στην αλλαγή του κειμένου που είχε ετοιμαστεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, συμφωνήθηκε ότι το Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης, θα εγγραφεί ως κρατική εταιρεία, υπό τον Έφορο Εταιρειών με μοναδικό μέτοχο το κράτος, θα διαθέτει διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν οι επτά εμπλεκόμενοι φορείς που σήμερα απαρτίζουν τη συντονιστική επιτροπή και θα διαθέτει δικό της καταστατικό.

Οι αρμοδιότητες και οι σκοποί του Κέντρου δεν θα αλλοιωθούν και θα περιλαμβάνονται στη νομοθεσία, ωστόσο ο τρόπος λειτουργίας του θα ενσωματωθεί στο καταστατικό. Η σύσκεψη αποφάσισε ότι η Νομική Υπηρεσία θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή του νομοσχεδίου, με τη συζήτησή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας αυτόματα να αναβάλλεται και τη νέα κατάθεσή του στη Βουλή να ορίζεται για τις αρχές Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή ανέλαβε, μαζί με τον δικηγόρο που ετοίμασε το νομοσχέδιο, να καταρτίσει το καταστατικό της εταιρείας υπό την οποία θα λειτουργεί το Κέντρο.

Με τα δεδομένα αυτά, η νομοθετική ρύθμιση του Κέντρου που θα ετοιμάζει πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες, θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους Κύπριους ασθενείς και θα παρακολουθεί γενικά τη λειτουργία του τομέα της Υγείας, παραμένει σε εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κέντρο θα μεταφερθούν και οι αρμοδιότητες της σημερινής Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων που λειτουργεί υπό τον ΟΑΥ και ετοιμάζει τα πρωτόκολλα για την ένταξη φαρμάκων στο Γενικό Σύστημα Υγείας.