Η Αρχή κατά της Διαφθοράς ιδρύθηκε το 2021 και σήμερα, πέντε χρόνια μετά, διαθέτει μόνον ένα μόνιμο υπάλληλο και αυτός είναι ο κλητήρας.

Έχει 12 λειτουργούς που είναι με αγορά υπηρεσιών και μισθώνει υπηρεσίες για επιθεωρητές που διορίζει για να διεξάγουν τις έρευνες. Το ίδιο σκηνικό υπάρχει και στην Αρχή διερεύνησης παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Είναι λυπηρό να ιδρύονται ανεξάρτητες Αρχές και να υποστελεχώνονται.

Ενώ δίνονται γραμματείς στους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής, οδηγοί, φρουροί, και τις Αρχές που είναι ο καθρέφτης του κράτους τις έχουν υποστελεχωμένες. Στη Βουλή το προσωπικό αυξήθηκε και καλά έγινε, ώστε να εργάζεται ως Κοινοβούλιο.

Τις Αρχές που ασχολούνται με το Κράτος Δικαίου, τις άφησαν στο έλεος. Αυτό δεν μας τιμά ως κράτος και θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

ΜΙΧ.