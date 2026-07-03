Ο ΕΟΑ προγραμματίζει να ξεκινήσει τις εργασίες για την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε περιοχή της Λεμεσού, όπως φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, της οποίας το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και παρουσιάζει αυξημένο αριθμό βλαβών.

Οι δρόμοι που θα επηρεαστούν είναι οι ακόλουθοι:

Διγενή Ακρίτα Ανδρέα Καρκαβίτσα Βακχυλίδου Γεώργιου Ζαλοκώστα Σιμωνίδου Σωτήρη Τσαγκάρη Μιχαήλ Γιωργαλά Στυλιανού Λένα Καλλιμάχου Θεόκριτου Μόσχου Βιώνος Βαλτετσίου Νάρκισσου Μαρίας Συγκλητικής Ιάκωβου Πατάτσου Νίκου Ευαγόρου Μιχαήλ Παρίδη

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν περίπου 5 μήνες.

Η αναβάθμιση του υδρευτικού δικτύου στοχεύει στην:

Μείωση διαρροών και απωλειών δικτύου

Βελτίωση της ποιότητας και της συνέχειας υδροδότησης

Αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του δικτύου