Νέα πρόκληση από τον δικαστή των βρετανικών Βάσεων στο δικαστήριο Δεκέλειας, Carl Gumsley, ο οποίος μέσω μιας πρωτοφανούς απόφασης, με… αποικιακά κατάλοιπα, περιόρισε την ελευθερία του Τύπου, προειδοποιώντας, μάλιστα, τους δημοσιογράφους πως θα διώκονται ποινικά για ασέβεια του δικαστηρίου, εάν δεν συμμορφωθούν. Αντί να ξεκινήσει κανονικά τη δικάσιμο για απαγγελία κατηγοριών στον πατέρα για τον θάνατο των δύο παιδιών του, που δεν έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ανάλωσε μεγάλο μέρος της διαδικασίας στους δημοσιογράφους. Επέβαλε αδιανόητους περιορισμούς προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, που δεν εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες ούτε στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά ούτε και σε αυτά των βρετανικών Βάσεων .

Ο κ. Gumsley επικαλέστηκε ειδική πρόνοια στη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας που επιτρέπει, όπως είπε, στον δικαστή να… υποδεικνύει σε δημοσιογράφους να μη μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες από ανοιχτές δίκες.

Το θέμα προέκυψε όταν στην προηγούμενη δικάσιμο είχαν μοιραστεί κόλλες και μολύβια στους δημοσιογράφους, στους οποίους απαγορεύτηκε η ζωντανή μετάδοση (τα γνωστά live) της διαδικασίας, όπως είναι η συνήθης πρακτική (σ.σ γίνεται μεσω γραπτών μηνυμάτων). Βασικά, όπως ανακοίνωσε, θ’ αποφασίζει ο ίδιος, αναλόγως της δίκης, πότε θα επιτρέπει ζωντανή μετάδοση, πότε θα πρέπει να λαμβάνονται σημειώσεις και στο τέλος κάθε διαδικασίας θα ανακοινώνεται στους δημοσιογράφους τι μπορούν να μεταδώσουν.

Το απίστευτο είναι πως οι δημοσιογράφοι που επιθυμούν να κάνουν ζωντανή μετάδοση πρέπει τώρα να υποβάλλουν αίτηση στο Δικαστήριο, για να γνωρίζει, όπως είπε, «εάν έχουν πάρει εκπαίδευση κι εάν γνωρίζουν τη νομοθεσία». Όπως ήταν φυσικό οι δημοσιογράφοι εντός της αίθουσας αντιδράσαμε και εκφράσαμε τη διαφωνία μας προς τον δικαστή, αφού, μέσω αυτής της απόφασης, καταπατάται κατάφωρα η ελευθερία του Τύπου. Για το θέμα έγιναν έντονες παραστάσεις στο Γραφείο Τύπου των Βάσεων, ενώ υπήρξε ενημέρωση και της Ένωσης Συντακτών.

Φ