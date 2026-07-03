Έλλειμμα €1,3 δισ. κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ το ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα €1,2 δισ., σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Τα στοιχεία δεν είναι ημερολογιακά και εποχικά διορθωμένα. Το έλλειμμα ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στο €1 δισ.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχε καταγράψει έλλειμμα €0,4 δισ. το δεύτερο τρίμηνο, €0,1 δισ. το τρίτο και €0,8 δισ. το τέταρτο τρίμηνο.

Το ισοζύγιο υπηρεσιών της Κύπρου είχε παρουσιάσει πλεόνασμα €1,5 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, €2,3 δισ. το δεύτερο, €2,9 δισ. το τρίτο και €2,5 δισ. το τέταρτο τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 το πλεόνασμα υποχώρησε στο €1,2 δισ..

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εποχικά διορθωμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα €113,4 δισ., που αντιστοιχεί στο 2,4% του ΑΕΠ, το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το πλεόνασμα της ΕΕ αυξήθηκε από €99,2 δισ. το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και €104,9 δισ. το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σε τριμηνιαία βάση, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο αγαθών της ΕΕ περιορίστηκε στα €66,7 δισ., από €89 δισ., ενώ το πλεόνασμα στις υπηρεσίες αυξήθηκε στα €52,1 δισ., από €43,9 δισ.

Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, 16 κράτη μέλη κατέγραψαν πλεόνασμα και 10 έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο του 2026. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τη Γαλλία.

Τα μεγαλύτερα πλεονάσματα καταγράφηκαν στη Γερμανία, με €61,8 δισ., στην Ολλανδία, με €26,3 δισ., και στην Ιρλανδία, με €17,4 δισ.

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα σημειώθηκαν στην Ελλάδα, με €6,6 δισ., στη Ρουμανία, με €5,3 δισ., στην Κροατία, με €3,4 δισ., και στη Βουλγαρία, με €2,4 δισ.