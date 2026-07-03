Αύξηση 4,6% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας ετήσια άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 143,1 μονάδες τον Απρίλιο, με βάση το 2021=100.

Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία κατέγραψε ετήσια αύξηση τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ τον Φεβρουάριο σημειώθηκε μείωση 1,5%.

Ο τομέας της μεταποίησης κατέγραψε τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο, με τον σχετικό δείκτη να φθάνει τις 149,2 μονάδες, αυξημένος κατά 5,1% σε ετήσια βάση.

Αύξηση καταγράφηκε επίσης στα μεταλλεία και λατομεία, κατά 5,6%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών, κατά 5,5%, καθώς και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 1,3%.