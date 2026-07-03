Το «έλα να δεις» νωρίτερα σήμερα Παρασκευή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.

Σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, για διαδικαστικά ζητήματα.

Πριν από την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, τον λόγο πήρε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο οποίος εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για τη διαδικασία που ακολουθείται. Όπως είπε, «έχουμε ένα νομοσχέδιο 400 σελίδων, μας έχουν αποσταλεί πολλά υπομνήματα από επηρεαζόμενους και το νομοσχέδιο πρέπει να οδηγηθεί στην Ολομέλεια. Διαμαρτυρόμαστε γιατί αυτό που γίνεται δεν είναι κοινοβουλευτική εργασία και το ΑΚΕΛ δεν συμμετέχει σε αυτή την παρωδία».

Άμεση ήταν η απάντηση της κ. Ερωτοκρίτου, η οποία, απευθυνόμενη στον κ. Δαμιανού, είπε πως δεν πρόκειται για παρωδία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για συζήτηση που γίνεται στο πόδι, τονίζοντας πως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Μάλιστα, επικαλέστηκε προηγούμενους προέδρους της Επιτροπής Οικονομικών, οι οποίοι, όπως είπε, σέβονταν τις διαδικασίες.

Η κ. Ερωτοκρίτου επανέλαβε πως η διαδικασία δεν είναι παρωδία, τονίζοντας πως «είναι η παραγωγική συνεδρία της Βουλής και κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Και δεν θα χάσουμε εκατομμύρια για πολιτικούς λόγους».

Ο κ. Δαμιανού μίλησε για προχειρότητα της Κυβέρνησης, με την κ. Ερωτοκρίτου να απαντά πως στην ατζέντα του ΑΚΕΛ είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο καβγάς είχε και συνέχεια, με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ να αναφέρει: «Εσείς βγάλατε τον Χριστοδουλίδη, η δική σας Κυβέρνηση, εκ των προχείρων, έρχεται τελευταία στιγμή, και μας λέτε ότι θα χάσουμε αν δεν το ψηφίσουμε άρον άρον».

Απαντώντας, η κ. Ερωτοκρίτου είπε πως «άλλοι μαζεύουν τα λεφτά και άλλοι τα έχαναν».