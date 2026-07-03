Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για φόρους εισοδήματος υπέγραψαν την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στη Λευκωσία η Κυπριακή Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σουηδίας.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και, εκ μέρους της Σουηδίας, ο πρέσβης της χώρας στην Κύπρο, Martin Hagström.

Η συμφωνία τροποποιεί την αρχική Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η οποία είχε υπογραφεί στο Λονδίνο στις 25 Οκτωβρίου 1988.

Μεταξύ άλλων, ενσωματώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις του πλαισίου BEPS του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που αφορούν τη μείωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών.

Παράλληλα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για διμερείς φορολογικές συμβάσεις, καθώς και πρόνοιες για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, οι οποίες συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο κρατών.

Η σύναψη του Πρωτοκόλλου κρίθηκε αναγκαία λόγω συνταγματικών δυσκολιών από πλευράς Σουηδίας, οι οποίες δυσχέραιναν την εφαρμογή της Πολυμερούς Σύμβασης για την εφαρμογή μέτρων BEPS στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών επικύρωσης και από τα δύο συμβαλλόμενα κράτη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η επικαιροποίηση και επέκταση του δικτύου συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας στοχεύει στην ενίσχυση της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, την προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου και την ενδυνάμωση της φορολογικής διαφάνειας και συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα.