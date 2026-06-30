Φόβους και ανησυχία για την οικονομική βιωσιμότητα, τον έλεγχο, το κόστος λειτουργίας και τους μηχανισμούς ελέγχου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων εξέφρασαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, κατά τη συζήτηση σχετικού νομοσχεδίου.

Οι κύριες επιφυλάξεις επικεντρώνονται στη δημιουργία νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο θα χρηματοδοτείται από το κράτος. Με τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ) θα ενισχυθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Σημειώνεται πως η σύσταση και η λειτουργία του Οργανισμού περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και θα πρέπει να εγκριθεί εντός Ιουλίου για να λάβει η Δημοκρατία τα €50 εκατ. που της αναλογούν. Πάντως, η καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου αλλά και ο κίνδυνος απώλειας των χρημάτων προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια των μελών της Επιτροπής Οικονομικών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής και αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε πως δεν θα πρέπει να επαναληφθούν πρακτικές οργανισμών που δεν απέφεραν θετικά αποτελέσματα στην κυπριακή οικονομία. Όπως είπε, θα πρέπει να λειτουργήσει όντως ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Ο επίσης βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, εξέφρασε την ανησυχία του για την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού και για το πώς διασφαλίζεται ο έλεγχός της, σημειώνοντας ότι το να δίνει εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια εκθέτει σε κίνδυνο τον οργανισμό.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, διερωτήθηκε εάν έχουν εξεταστεί εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης από το κράτος πέραν της δημιουργίας ημικρατικού οργανισμού.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, εξέφρασε ανησυχία για το δημοσιονομικό κόστος, ζητώντας και τη μελέτη που έγινε για τη σύσταση ακόμη ενός ημικρατικού οργανισμού.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, ζήτησε ενημέρωση για το κόστος αλλά και το όφελος από τη δημιουργία του νέου οργανισμού.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, δήλωσε πως υπάρχει απεριόριστη ευχέρεια του νέου οργανισμού να συστήνει εταιρείες, οι οποίες, σημείωσε, δεν ελέγχονται από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

€60 εκατ. η 1η οικονομική ένεση



Ενώπιον της Επιτροπής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως πρόκειται για σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Όπως είπε, δίνει απάντηση στις συστάσεις της Κομισιόν, που εντόπιζαν ως πρόβλημα την περιορισμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου, μέσω του ΚΟΑΕ θα χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενοι, διαμηνύοντας πως δεν θα υποκαθιστά τις τράπεζες, αλλά θα καλύπτει ένα κενό στην αγορά κεφαλαίων. Υπέδειξε, παράλληλα, πως ο οργανισμός δεν θα λαμβάνει καταθέσεις και θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από το κράτος με ποσό €60 εκατ., ενώ άλλες ανάγκες αναμένεται να καλυφθούν από ευρωπαϊκά όργανα. Πρόσθεσε πως ο νέος οργανισμός θα προσφέρει είτε απευθείας δανεισμό είτε εγγυήσεις για δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα ή συμμετοχή σε επενδυτικά ταμεία. Με το νομοσχέδιο αναμένεται να διοριστεί και επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Από την πλευρά του Υπουργείου Ενέργειας αναφέρθηκε πως η σύσταση του οργανισμού αποτελούσε πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, σημείωσε πως στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί ασφαλιστικές δικλείδες για ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Σημειώνεται πως η Κεντρική Τράπεζα θα είναι αρμόδια αρχή για θέματα ελέγχου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπέρ της σύστασης του νέου οργανισμού τάχθηκαν ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Σύνδεσμος Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων και Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, καθώς θα αποτελεί εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Τρέχουν για διοικητική συνεργασία



Πέραν του πιο πάνω νομοσχεδίου που θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια στις 9 Ιουλίου, ενώπιον του Νομοθετικού Σώματος θα τεθεί και εναρμονιστικό νομοσχέδιο σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Ήδη η Κομισιόν έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Δημοκρατία, καλώντας την να συμμορφωθεί εντός Ιουνίου. Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση και τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.