ΕΙΝΑΙ πολύ σημαντικό να αναβαθμίζονται συνεχώς οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Είναι σημαντικό κάθε βήμα γίνεται προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των δυνατοτήτων πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίας υγείας.

ΑΥΤΟ αποτελεί υποχρέωση του κράτους, που δεν θεωρείται, ωστόσο, πάντα αυτονόητη. Το επισημαίνουμε αυτό καθώς τίποτε δεν είναι δεδομένο και δεν υιοθετούνται αυτόματα ρυθμίσεις. Εξ ου και τόσα χρόνια δεν υπήρξε η όποια ρύθμιση και αφήνονταν τα ζητήματα αυτά να τα χειρίζονται και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι η αναβάθμιση πλέον γίνεται μετά και την έγκριση του νόμου που ρυθμίζει τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο νόμος ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο ομόφωνα. Κι αυτή η ρύθμιση γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

ΕΙΝΑΙ σαφές πως, με βάση το νέο νόμο, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας όταν και πότε τις χρειάζονται. Διά του νόμου, ουσιαστικά θεσπίζεται οργανωμένα πλέον ένα πλαίσιο υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας. Τι περιλαμβάνει; Τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων εντός και εκτός νοσοκομείων και άλλων δομών αλλά και την ανάπτυξη κατ’ οίκον φροντίδας. Όπως και εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

ΕΦΕΞΗΣ διασφαλίζεται, λοιπόν, η παροχή ποιοτικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς φροντίδας προς τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που χρειάζονται φροντίδα στο πεδίο αυτό.

ΟΠΩΣ ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Πολιτείας για ένα σύστημα υγείας πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο κοντά στον πολίτη, που προσθέτει ποιότητα, αξιοπρέπεια και φροντίδα σε κάθε στιγμή.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, όπως αναφέρθηκε, κομβικής σημασίας είναι η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ανακουφιστικής Φροντίδας, ενός θεσμού που θα διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επιστημονική επάρκεια και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σωστά επισημαίνεται πως η συμμετοχή οργανωμένων ασθενών και εκπροσώπων σχετικών οργανισμών ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

ΕΙΝΑΙ θετικό, οι θεσμοί να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα ανθρωποκεντρικά, με κοινωνική ευαισθησία. Το κράτος μπορεί και πρέπει να συμβάλει προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας. Αλλά και ευρύτερα στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα νόμο που, δυστυχώς, άργησε να υιοθετηθεί. Σημασία έχει, ωστόσο, να εφαρμοσθεί έχοντας ως γνώμονα την προσφορά στους πολίτες.