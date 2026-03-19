Ψηφίστηκε ο νόμος που ρυθμίζει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας.

Παρουσιάζοντας το νομοσχέδιο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας Ευθύμιος Δίπλαρος τόνισε ότι πλέον όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται τη στιγμή που βρίσκονται στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής τους.

Μέσω του νόμου, θεσπίζεται ένα οργανωμένο πλαίσιο υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων εντός και εκτός νοσοκομείων και άλλων δομών αλλά και την ανάπτυξη κατ’ οίκον φροντίδας. Παράλληλα, προβλέπεται η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ασθενών με ευαισθησία και επάρκεια.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας των ασθενών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα τους. Επιπλέον, ο νόμος προωθεί τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε από πλευράς της τόνισε ότι ο συγκεκριμένος νόμος «καθυστέρησε πολλά χρόνια να ψηφιστεί» και υπογράμμισε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του.

Ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου επεσήμανε το γεγονός ότι «μέχρι σήμερα η ανακουφιστική φροντίδα προσφερόταν από τους δύο μεγάλους συνδέσμους των καρκινοπαθών «Αντικαρκινικό σύνδεσμο» και ΠΑΣΥΚΑΦ.

Ο βουλευτής Μαρίνος Σιζόπουλος αναφερόμενος στην ουσία του νόμου, τόνισε την ανάγκη για σωστό έλεγχο, σωστές υποδομές και στοχευμένη φροντίδα.

Ο βουλευτής Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με την ψήφιση της νομοθεσίας ανοίγει ο δρόμος για λειτουργία νέων δομών, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου υποστήριξε ότι η ψήφιση του νόμου αποτελεί ένα «βήμα προς την πιο αξιοπρεπή διαβίωση σοβαρά ασθενών».

Χαιρετίζει ο Πρόεδρος

«Ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους Κύπριους πολίτες, έγινε σήμερα με την έγκριση του Νόμου που ρυθμίζει -για πρώτη φορά στη χώρα μας- τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Χαιρετίζω την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή, του κυβερνητικού νομοσχεδίου που εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις. Πρόκειται για μια τομή ουσίας στο σύστημα υγείας της χώρας μας, καθώς διασφαλίζεται πλέον η παροχή ποιοτικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς φροντίδας προς τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και προς τις οικογένειές τους, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Η νομοθεσία υλοποιεί μια ηθική και θεσμική υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες με διεπιστημονική προσέγγιση και στη συνεχή στήριξη των ασθενών σε κάθε στάδιο της ασθένειάς τους», προσθέτει.

«Κομβικής σημασίας είναι η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ανακουφιστικής Φροντίδας, ενός θεσμού που θα διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επιστημονική επάρκεια και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η συμμετοχή οργανωμένων ασθενών και εκπροσώπων σχετικών οργανισμών ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Πολιτείας για ένα σύστημα υγείας πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο κοντά στον πολίτη που προσθέτει ποιότητα, αξιοπρέπεια και φροντίδα σε κάθε στιγμή», καταλήγει ο Πρόεδρος.