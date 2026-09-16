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Σκληρή απάντηση στις καταγγελίες της ΠΑΣΥΔΥ, που οδήγησαν στη σημερινή μονόωρη στάση εργασίας του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, δίνει ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Παπαγεωργίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα «Μεσημέρι και Κάτι», απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί εκφοβιστικής, προσβλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ότι η στάση του ερμηνεύτηκε ως τέτοια επειδή επιχείρησε να ασκήσει «αυστηρότερο έλεγχο» σε ζητήματα που θεωρεί ότι χρήζουν αντιμετώπισης στο Υφυπουργείο.

«Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τις σχετικές καταγγελίες στην προσπάθειά του να ζητήσει έλεγχο σε «διάφορα κακώς έχοντα εντός Υφυπουργείου». Παράλληλα, διέψευσε τα περί… μπούλινγκ και αναφέρθηκε και σε προηγούμενη συνάντηση με την ΠΑΣΥΔΥ, την οποία χαρακτήρισε επιθετικού χαρακτήρα.

Στην ουσία, η εκδοχή του Γενικού Διευθυντή είναι ότι η σύγκρουση προέκυψε όχι επειδή ασκεί πιεστική διοίκηση, αλλά επειδή επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχο. Δεν αναγνώρισε, δηλαδή, κάποιο πρόβλημα στη δική του διοικητική συμπεριφορά, αλλά συνέδεσε τις αντιδράσεις με τις παρεμβάσεις που επιχειρεί να κάνει.

«Δεν είναι συγκεντρωτισμός»

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου απέρριψε και την κατηγορία περί συγκεντρωτισμού των οικονομικών αρμοδιοτήτων. «Δεν είναι συγκεντρωτισμός αλλά συγκέντρωση των καθηκόντων ελέγχοντα λειτουργού στα χέρια του ΓΔ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι Υφυπουργοί καθορίζουν την πολιτική και η διοίκηση καλείται να την υλοποιήσει. Σε ζητήματα, όμως, οικονομικού χαρακτήρα, η διοίκηση έχει υποχρέωση να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες, τις εγκρίσεις και τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο κατά νόμο αρμόδιος για τον έλεγχο των δαπανών και τη διασφάλιση της νομιμότητας είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ως εκ τούτου, υπεραμύνεται της πρότασης για συγκέντρωση των συγκεκριμένων ελεγκτικών καθηκόντων.

Σε σχέση με την επίμαχη επιστολή για τον προϋπολογισμό, ανέφερε ότι αυτή στάλθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών την περασμένη Παρασκευή. Παράλληλα, διαψεύδει τη θέση της ΠΑΣΥΔΥ ότι οι Διευθυντές των Τμημάτων δεν είχαν ενημερωθεί, υποστηρίζοντας ότι το θέμα του προϋπολογισμού είχε συζητηθεί σε διευθυντική συνάντηση στην Αγία Νάπα τον περασμένο Ιούνιο.

Οι αναρρωτικές άδειες στο επίκεντρο

Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά του στην αρχή της θητείας του. Όπως είπε, όταν ανέλαβε καθήκοντα στις 2 Δεκεμβρίου 2025, υπήρχε επιστολή από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για αυξημένο αριθμό αναρρωτικών αδειών στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η προσπάθειά του να ενημερωθεί για την κατάσταση, να την ελέγξει και να ζητά τακτική ενημέρωση από τις υπηρεσίες αντιμετωπίστηκε με αντιδράσεις από τη συνδικαλιστική πλευρά και στη συνέχεια «βαπτίστηκε» ως εκφοβισμός.

Ο Γενικός Διευθυντής εξέφρασε, παράλληλα, τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η σημερινή στάση εργασίας. Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στην απεργία –σημειώνοντας μάλιστα ότι ο πατέρας του ήταν συνδικαλιστής– τόνισε ότι η απεργία αποτελεί το «ύστατο εργαλείο» και υποστήριξε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια διαλόγου.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ενημερώθηκε για την κινητοποίηση μόλις 14 λεπτά πριν από την έναρξή της, λέγοντας ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική προηγούμενη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, που βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό, ανέφερε ότι το ζήτημα της συγκέντρωσης των οικονομικών ελέγχων θα είναι το πρώτο που θα συζητήσει με την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα, όταν επιστρέψει τη Δευτέρα στο γραφείο.

Η Υφυπουργός, από την πλευρά της, έχει ήδη δηλώσει μέσω του περιβάλλοντός της ότι δεν είχε ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών, ότι ζήτησε εξηγήσεις από τον Γενικό Διευθυντή και ότι θα τοποθετηθεί αφού τις λάβει.