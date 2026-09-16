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Τη στρατηγική σύγκλιση Ελλάδας και Κύπρου και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων ανέδειξε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Κύπρου (ΣΕΛΕΚ), με κεντρικό ομιλητή τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρη Θεοχάρη.

Η εκδήλωση, με θέμα «Το Ελληνικό Επιχειρείν στην Κύπρο: Σημερινή Πραγματικότητα και Προοπτικές», συγκέντρωσε εκπροσώπους του επιχειρηματικού, τραπεζικού και θεσμικού οικοσυστήματος Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Χάρης Θεοχάρης ανέφερε ότι οι διμερείς οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να αντιμετωπίζονται πλέον υπό το πρίσμα ενός ενιαίου οικονομικού χώρου και ως παράγοντες γεωπολιτικής σταθερότητας.

Γέφυρα για το ελληνικό επιχειρείν

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΕΚ, Κωνσταντίνος Ντάλτας, επανέλαβε τη δέσμευση του Συνδέσμου να λειτουργεί ως γέφυρα δικτύωσης και ενδυνάμωσης της ελλαδικής επιχειρηματικής κοινότητας και των στελεχών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στην Κύπρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θεσμική στήριξη που παρέχει στον Σύνδεσμο το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές συζητήσεις, υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου του ΣΕΛΕΚ, Κωνσταντίνου Κοσμά.

Επενδύσεις και διαθέσιμη ρευστότητα

Στο πρώτο πάνελ, με θέμα «Επενδύσεις, Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη», συμμετείχαν ο Χάρης Θεοχάρης και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου), Γιώργος Αγιουτάντης, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΛΕΚ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυναμική του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, στον μετασχηματισμό των τραπεζών σε στρατηγικούς συμβούλους των επιχειρήσεων και στη διαθέσιμη ρευστότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης ώριμων και βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της υγείας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση

Στο δεύτερο πάνελ, με θέμα «Στρατηγική Συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον», ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με τον Γιάννη Γεωργούλα, μη εκτελεστικό διευθυντή της EcommBX, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Societe Generale Bank Cyprus και ιδρυτικό μέλος του ΣΕΛΕΚ.

Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν οι συνέργειες μεταξύ εποπτικών και θεσμικών φορέων, η διασύνδεση των κεφαλαιαγορών και η στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση έχει ζωτική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Τιμήθηκε με ομοίωμα του «Καραβιού της Κερύνειας»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη βράβευση του Χάρη Θεοχάρη, στον οποίο απονεμήθηκε αναμνηστικό ομοίωμα του ιστορικού «Καραβιού της Κερύνειας».

Την απονομή πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του ΣΕΛΕΚ, Κωνσταντίνος Ντάλτας, ο πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο και επίτιμο μέλος του Συνδέσμου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, και ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Ο κ. Θεοχάρης ανέφερε ότι το δώρο έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία για τον ίδιο, καθώς, όπως είπε, η σύγχρονη ανακατασκευή του πλοίου της Κερύνειας έγινε από τον αρχαιολόγο Χάρη Τζάλα, νονό του αδελφού του.

«Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί η σύγχρονη ανακατασκευή του πλοίου της Κερύνειας έγινε από τον νονό του αδελφού μου, τον αρχαιολόγο Χάρη Τζάλα. Έχει προσωπική σημασία για εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Έλληνας πρέσβης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει σταθερό σύμμαχο στην ελληνική διπλωματική αποστολή, και ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του Επιμελητηρίου στην εξωστρέφεια των μελών του ΣΕΛΕΚ.

Ο ΣΕΛΕΚ είναι ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός επαγγελματικός σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ. Στόχος του είναι η δικτύωση, συνεργασία και εκπροσώπηση των Ελλήνων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.