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Πρόσθεσε, αφαίρεσε και έβγαλε τον τελικό λογαριασμό χθες ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, αναφορικά με το όφελος που θα έχουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι μετά την υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Μιλώντας χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο υπουργός Εργασίας θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να δώσει την πραγματική εικόνα αναφορικά με το όφελος που θα προκύψει για τους συνταξιούχους μετά τη μεταρρύθμιση. Και αυτό, όπως είπε, γιατί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ακούγονται διάφορα νούμερα και μεμονωμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν δίνουν την πραγματική εικόνα των αλλαγών.

Το πραγματικό όφελος

Ο Μαρίνος Μουσιούττας ερωτήθηκε χθες για το πραγματικό όφελος που θα προκύψει για τους χαμηλοσυνταξιούχους μετά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και τι πραγματικά ισχύει με το πέναλτι του 12%. Βάζοντας κάτω συγκεκριμένους αριθμούς, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε:

Υφιστάμενος χαμηλοσυνταξιούχος που έλαβε την πλήρη βασική σύνταξη πρόωρα στα 63, σήμερα παίρνει €426 από €484, μετά τη μείωση του 12%. Ο ίδιος, με τη μεταρρύθμιση θα παίρνει €620. Δηλαδή θα έχει αύξηση στη σύνταξή κατά €194. Πρόσθετα, αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει αύξηση ακόμα €43, λόγω της ελάφρυνσης από το πέναλτι και όχι €23 όπως έχει λεχθεί. Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική αύξηση για τον χαμηλοσυνταξιούχο θα ανέλθει στα €237 αύξηση. «Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αν τα απομονώσεις, μπορείς να λες ότι θέλεις. Εμείς λέμε την αλήθεια. Δεν κρυβόμαστε πίσω από αριθμούς και δεν θέλουμε να ξεγελάσουμε τον κόσμο», είπε ο κ. Μουσιούττας.

Οι τρεις εναλλακτικές της βασικής σύνταξης

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, η πρόταση του Υπουργείου δίνει βαρύτητα στη βασική σύνταξη, που ωφελεί τους χαμηλοσυνταξιούχους, προσθέτοντας ότι το κόστος της πρότασης ανέρχεται σε €36 εκ. «Υπάρχουν ακόμα τρεις εναλλακτικές προτάσεις για το συγκεκριμένο σημείο, ωστόσο το κόστος παραμένει το ίδιο», ανέφερε. Η μία επιλογή είναι η μείωση να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, δηλαδή και στο βασικό μέρος και στο αναλογικό. Ωστόσο, αντί 4,5% η μείωση θα είναι 2,5%.

«Αυτό σημαίνει ότι θα βοηθηθούν λιγότερο οι χαμηλοσυνταξιούχοι», είπε. Η άλλη επιλογή, είναι η μείωση να ισχύσει μόνο για τους υφιστάμενους συνταξιούχους, και όχι και τους μελλοντικούς 40.000 συνταξιούχους της επόμενης πενταετίας. Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση στη βασική σύνταξη αντί 4,5% θα είναι 8-8,5%. Τέλος, η μείωση να εφαρμοστεί σε όλη τη σύνταξη, να πέσει στο 4%, αλλά να καλύπτει και πάλι μόνο τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

Παραμένει το χρονοδιάγραμμα

Ο υπουργός Εργασίας επέμεινε για μια ακόμη φορά στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. «Το χρονοδιάγραμμα παραμένει. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το νομοθέτημα θα κατατεθεί στη Βουλή. Σκοπός είναι η μεταρρύθμιση να μπορέσει να εφαρμοστεί από την 1/1/2027, για να νιώσει ο κάθε συνταξιούχος τη διαφορά στην τσέπη του από την 1η Φεβρουαρίου», με βάση την εισήγηση που θα προκριθεί από τη Βουλή» είπε.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου περίπου να λύσουμε οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, προβληματισμούς και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται με περισσότερες συγκλίσεις, υπολογίζοντας ότι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και μετά την κατάθεση των νομοσχεδίων στη Βουλή και μέχρι να ξεκινήσει να συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας».

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αμέσως μετά το κλείδωμα των αριθμών και των ποσοστών που θα συμφωνηθούν, οι αρμόδιες υπηρεσίες των κοινωνικών ασφαλίσεων, θα χρειαστούν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να ρυθμίσουν τα συστήματα με βάση τα νέα δεδομένα.

Ως εκ τούτου, είναι καίριας σημασίας να προκύψει έγκαιρα η συμφωνία, ώστε να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν οι αλλαγές, εφόσον παραμένει η δέσμευση για παραχώρηση των αυξήσεων αρχές Φεβρουαρίου.

Το 60% στη διετία και η εργασία μέχρι τα 67

Εξάλλου, μιλώντας σε εκδήλωση της Οργάνωσης Πολιτών «55 Συν Πλην Μαζί – Κύπρος», που είχε ως θέμα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα φέρει αυξήσεις για περίπου 123.000 συνταξιούχους.

«Περισσότεροι από 50.000 εξ αυτών, θα λαμβάνουν πάνω από 100 ευρώ αύξηση τον μήνα σε βάθος πενταετίας, ενώ περισσότεροι από 8.000 θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους που θα υπερβαίνουν τα 200 ευρώ.

Ανάλογα με την περίπτωση, οι αυξήσεις κυμαίνονται από πέντε μέχρι και πενήντα πέντε τοις εκατό», πρόσθεσε. Με βάση τον σημερινό σχεδιασμό, το 30% της συνολικής αύξησης καταβάλλεται τον πρώτο χρόνο και άλλο 30% τον δεύτερο. «Δηλαδή το 60% της αύξησης θα βρίσκεται στην τσέπη του συνταξιούχου μέσα στην πρώτη διετία. Ενδεικτικά, τόνισε, συνταξιούχος με πλήρη εργασιακή ζωή που σήμερα λαμβάνει 504 ευρώ μπορεί να δει συνολική αύξηση περίπου 250 ευρώ στο τέλος της πενταετίας.

Όσον αφορά δε στο όριο συνταξιοδότησης, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι αυτό παραμένει στα 65. «Όποιος όμως επιθυμεί, και μόνο εάν επιθυμεί, θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται και να εισφέρει μέχρι τα 67, με ανάλογα μεγαλύτερη σύνταξη στο τέλος. Δίνουμε επιλογή και δεν επιβάλλουμε κάποια υποχρέωση».

Αύξηση εισφορών

Τέλος, ερωτηθείς για το θέμα της ενδεχόμενης αύξησης των εισφορών, ο κ. Μουσιούττας επανέλαβε ότι δεν αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «η εισήγηση μας είναι, εάν και εφόσον η αναλογιστική μελέτη σε πέντε χρόνια αναδείξει ότι χρειάζεται, ώστε να μην μειωθούν οι συντάξεις ή να αυξηθεί το όριο αφυπηρέτησης, τότε να γίνει συζήτηση για αύξηση εισφορών και να προχωρήσουμε», είπε, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε συμφωνία μέχρι στιγμής για το θέμα αυτό.