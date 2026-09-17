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Η αγορά αεροπορικού εισιτηρίου μέσω διαδικτύου δεν αρκεί, από μόνη της, για να θεμελιώσει δικαιοδοσία των δικαστηρίων στον τόπο κατοικίας του επιβάτη σε αγωγή αποζημίωσης για απώλεια αποσκευών, έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσαφηνίζοντας τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης του Μόντρεαλ σε τέτοιες υποθέσεις.

Η υπόθεση αφορά επιβάτη που αγόρασε, από την κατοικία της στη Fuenlabrada της Μαδρίτης και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, εισιτήριο της Vueling Airlines για την εσωτερική πτήση Μαδρίτη–Βαρκελώνη.

Στο αεροδρόμιο η επιβάτης πρόσθεσε υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών, οι οποίες στη συνέχεια χάθηκαν. Ακολούθως προσέφυγε σε δικαστήριο της Fuenlabrada ζητώντας αποζημίωση, με το ισπανικό δικαστήριο να απευθύνεται στο ΔΕΕ για ερμηνευτικές διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ.

Ισχύει και για εσωτερικές πτήσεις

Το Δικαστήριο έκρινε καταρχάς ότι η Σύμβαση του Μόντρεαλ μπορεί να καθορίζει τη διεθνή δικαιοδοσία ακόμη και σε αμιγώς εσωτερικές πτήσεις εντός ενός κράτους-μέλους.

Αυτό ισχύει, όπως διευκρίνισε, όταν επιβάτης που κατοικεί στο συγκεκριμένο κράτος στρέφεται κατά αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος είναι επίσης εγκατεστημένος εκεί, βάσει του ενωσιακού κανονισμού που επεκτείνει την εφαρμογή των σχετικών κανόνων ευθύνης.

Δεν αρκεί ο τόπος κατοικίας

Ως προς το βασικό ζήτημα της υπόθεσης, το ΔΕΕ έκρινε ότι ο τόπος της κύριας κατοικίας του επιβάτη δεν μπορεί να θεωρηθεί «εγκατάσταση» του αερομεταφορέα μέσω της οποίας συνήφθη η σύμβαση, μόνο και μόνο επειδή η κράτηση έγινε διαδικτυακά από εκεί.

Κατά συνέπεια, η online αγορά του εισιτηρίου από την κατοικία του επιβάτη δεν θεμελιώνει αυτομάτως δικαιοδοσία του τοπικού δικαστηρίου για την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης λόγω απώλειας αποσκευών.

Ενιαία η σύμβαση μεταφοράς

Το Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης ότι, για τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ της μεταφοράς του επιβάτη και της μεταφοράς των αποσκευών, ακόμη και εάν η υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών προστέθηκε σε διαφορετικό τόπο ή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η μεταφορά των αποσκευών θεωρείται παρεπόμενη υπηρεσία σε σχέση με την κύρια σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς.

Ως εκ τούτου, καθοριστική για τον προσδιορισμό της δικαιοδοσίας παραμένει η σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς του επιβάτη και όχι ο τόπος στον οποίο προστέθηκε η υπηρεσία αποσκευών.