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Συνέχεια στις πολιτικές αντιδράσεις για την κατάσταση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δίνει το ΑΚΕΛ, στον απόηχο της χθεσινής στάσης εργασίας του προσωπικού και της σημερινής παρέμβασης του ΔΗΣΥ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι τα όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει το προηγούμενο διάστημα για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Υφυπουργείου.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι αντί να αντιμετωπίζονται τα «μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα» στον χώρο του πολιτισμού, δημιουργούνται νέα προβλήματα που, όπως αναφέρει, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την εύρυθμη λειτουργία του Υφυπουργείου.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η πολιτιστική δραστηριότητα. Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι «απαξιώνονται και υποβαθμίζονται», ενώ κάνει λόγο για επιπτώσεις σε συγκεκριμένες δράσεις πολιτισμού.

«Είναι επιβεβαιωμένο ότι ο αυταρχικός και συγκεντρωτικός τρόπος διεύθυνσης του Υφυπουργείου προκάλεσε σωρεία προβλημάτων που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες δράσεις πολιτισμού, που είτε ακυρώθηκαν είτε μετατέθηκαν για ένα αόριστο μέλλον».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, οι συνέπειες επεκτείνονται και σε πολιτιστικούς θεσμούς και φορείς. Το κόμμα αναφέρει ότι «σημαντικοί θεσμοί πλήττονται και πολλοί φορείς πολιτισμού βρίσκονται στα πρόθυρα κλεισίματος».

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση και ειδικότερα την Υφυπουργό Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα να παρέμβει άμεσα, ώστε ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου να ασκεί τα καθήκοντά του «με τρόπο νόμιμο, αμερόληπτο και προπαντός με απόλυτο σεβασμό έναντι όλων των εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων του Πολιτισμού».

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τη μονόωρη στάση εργασίας του προσωπικού του Υφυπουργείου, που έφερε στο προσκήνιο τις διαφωνίες για τον τρόπο διοίκησης και τις σχέσεις μεταξύ διοικητικής ηγεσίας και εργαζομένων.

Το ΑΚΕΛ δηλώνει ότι «συντάσσεται με όλους όσοι αγωνίζονται για τα αναφαίρετα δικαιώματά τους και για ουσιαστική στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν ανοικτά πολλά ζητήματα στον χώρο του πολιτισμού.

«Είναι πολλά και μεγάλα τα ανοικτά μέτωπα στον χώρο του πολιτισμού και επιτέλους οι κυβερνώντες ας ασχοληθούν με την ουσία αυτών των προβλημάτων».