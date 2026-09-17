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Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι αποφάσισε σήμερα (17/9) όπως παραμείνουν υπό κράτηση ένας Νορβηγός και ένας Ιρλανδός, 33 και 35 χρόνων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν την περασμένη Δευτέρα σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου που θα συνεδριάσει στις 18 Νοεμβρίου, αφού κατηγορούνται για εμπλοκή στις σχεδιαζόμενες δολοφονίες των δίδυμων αδελφών Jamie και Aaron Small από τη Βρετανία, οι οποίοι το καλοκαίρι βρίσκονταν για διακοπές στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Υπενθυμίζεται πως είχαν συλληφθεί άλλα 6 άτομα (1 Νορβηγός και 5 Σουηδοί) για την υπόθεση που έλαβε διεθνείς διαστάσεις, τα οποία απελάθηκαν από την Κύπρο.

Ο 33χρονος και ο 35χρονος είναι αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο. Μεταξύ άλλων αντιμετωπίζουν κατηγορίες συνωμοσίας για φόνο, συνωμοσίας για διάπραξη κακουργήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η εγκληματική οργάνωση «ψάρεψε» από το σκοτεινό διαδίκτυο έναν εκτελεστή, ο οποίος, ωστόσο, ήταν υπό κάλυψη αστυνομικός από τη Δανία. Συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου, με μήνυμα στην εφαρμογή Signal από χρήστη με το όνομα “Sponge Jobb”, ο οποίος είχε ως εικόνα προφίλ τον Μπομπ Σφουγγαράκη, αναζητήθηκε εκτελεστής. Η αμοιβή ανερχόταν σε περίπου €85.000, ποσό που αντιστοιχεί σε 650.000 κορώνες Δανίας.

Η αστυνομία της Δανίας παρακολουθούσε την ομάδα και ένας μυστικός αστυνομικός απάντησε στο μήνυμα, εμφανιζόμενος ως πληρωμένος δολοφόνος. Ο Sponge Jobb τον ενημέρωσε ότι η αποστολή θα γινόταν στην Κύπρο και ότι στόχοι ήταν οι δίδυμοι Βρετανοί, που έκαναν διακοπές στο νησί.

Ο Δανός αστυνομικός έφτασε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου. Τις κινήσεις του παρακολουθούσε η Ειδική Ανακριτική Ομάδα της κυπριακής Αστυνομίας, (κυπριακό FBI), σε συνεργασία με την Europol. Μέσω του Signal, ο μυστικός αστυνομικός έλαβε οδηγίες να μεταβεί σε διάφορα σημεία για να λάβει χρήματα. Στις 27 Αυγούστου έπειτα από επιχείρηση συνελήφθησαν δύο Νορβηγοί και ένα Ιρλανδός, ενώ λίγες ημέρες αργότερα είχαν συλληφθεί και οι 5 Σουηδοί στην Πάφο, αφού υπήρχαν πληροφορίες πως συνδέονταν με την εγκληματική ομάδα που σχεδίαζε τις δολοφονίες των διδύμων.

Πηγές των ιρλανδικών υπηρεσιών ασφαλείας εκτιμούν ότι πίσω από την εντολή για τη δολοφονία Βρετανών δίδυμων αδελφών βρίσκονται πρόσωπα με δράση στο οργανωμένο έγκλημα στο εξωτερικό και στενούς δεσμούς με το Ιρλανδικό καρτέλ Κίναχαν. Για την εκτέλεση του σχεδίου φέρεται να επιστρατεύτηκαν μικρότερα εγκληματικά δίκτυα στην Ιρλανδία και τη Σουηδία, σύμφωνα με έρευνα των Irish Times, σε συνεργασία με το Cyprus Investigative Reporting Network (CIRN), τη νορβηγική εφημερίδα VG και τη σουηδική δημόσια τηλεόραση SVT.