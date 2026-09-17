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Την κατάργηση του Οδηγού με τίτλο «Cyprus Administrative Service Providers (ASPs) Are They FIs under FATCA and CRS (June 2017)», ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Σε ανακοίνωση το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι ο Οδηγός με τίτλο «Cyprus Administrative Service Providers (ASPs) Are They FIs under FATCA and CRS (June 2017)» καταργείται και παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.

Το Τμήμα καλεί τους Οργανισμούς όπως μη βασίζονται στον εν λόγω Οδηγό για σκοπούς ερμηνείας ή εφαρμογής των σχετικών υποχρεώσεων αναφορικά με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS), αλλά να ανατρέχουν στην παράγραφο 10ter του Ενοποιημένου Κειμένου CRS (2025) (Consolidated Text of the CRS (2025).

Επίσης, καλεί τους Οργανισμούς, για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον πλαίσιο, να ανατρέχουν και στο εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS).

Αναφέρει επίσης ότι οι οποιεσδήποτε σχετικές αναφορές που γίνονται στις Καθοδηγητικές Σημειώσεις Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (Μάιος 2020) δεν ισχύουν και δεν θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

«Οι εν λόγω Καθοδηγητικές Σημειώσεις πρόκειται να επικαιροποιηθούν, ώστε να ενσωματώσουν τις αλλαγές που προκύπτουν γενικά από τις νέες πρόνοιες του αναθεωρημένου CRS (Amended CRS)», προσθέτει.

Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης των υπόχρεων οργανισμών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο του CRS/DAC2.

Επίσης, αναφέρει ότι σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν σχετικού ελέγχου, διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη ορθής ή/και μη έγκαιρης υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και της μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, «δύναται να προβαίνει στην επιβολή των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων».

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί τους υπόχρεους Οργανισμούς να διασφαλίζουν την πλήρη και ορθή συμμόρφωσή τους με το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του CRS/DAC2.

ΚΥΠΕ