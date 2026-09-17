Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο μικροσκόπιο των αρχών και της διεθνούς κοινότητας βρίσκεται η υπόθεση παραβίασης δεδομένων της Revolut, η οποία αφορά τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών και φυσιολογικά έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ασφάλεια προσωπικών και οικονομικών δεδομένων σε μια από τις μεγαλύτερες ψηφιακές χρηματοοικονομικές πλατφόρμες της Ευρώπης.

Η Revolut, που εξυπηρετεί περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, επιβεβαίωσε ότι μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος απέκτησε πρόσβαση σε στοιχεία πελατών μέσω μιας εξελιγμένης επίθεσης πλαστοπροσωπίας. Η εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι δεν παραβιάστηκαν τα εσωτερικά της συστήματα και ότι δεν υπήρξε πρόσβαση στα χρήματα των πελατών.

Πώς έγινε η διαρροή

Επιτήδειοι φαίνεται ότι παρουσιάστηκαν σαν κρατικοί ή διωκτικοί αξιωματούχοι και υπέβαλαν στη Revolut ψευδή αιτήματα για στοιχεία πελατών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν παραβιασμένο σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ιταλικής κρατικής υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας την υποδομή της για να εμφανίζονται ως νόμιμες αρχές. Μέσω επαναλαμβανόμενων αιτημάτων κατάφεραν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, να αποκτήσουν στοιχεία περίπου 680 πελατών.

Στα δεδομένα που εκτέθηκαν περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία, έγγραφα ταυτοποίησης και πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμούς και συναλλαγές. Σύμφωνα με τους Financial Times, αρκετοί από τους πελάτες που επηρεάστηκαν είχαν σημαντικές τοποθετήσεις σε κρυπτονομίσματα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές αφορούν πελάτες σε Ελβετία και τη Γαλλία, ενώ στοιχεία κατοίκων άλλων 31 ευρωπαϊκών χωρών φέρεται επίσης να περιλαμβάνονταν στη διαρροή. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής πλήρης κατάλογος ανά χώρα.

Τι σημαίνει για την Κύπρο

Η εξέλιξη προκαλεί ανησυχία και στην Κύπρο καθώς η Revolut έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη πελατειακή βάση στο νησί. Στην επίσημη ιστοσελίδα της για την κυπριακή αγορά, η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι «η τράπεζα που χρησιμοποιούν 450.000 άνθρωποι στην Κύπρο».

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της τήρησης αυστηρών διαδικασιών και ασφαλιστικών δικλείδων από τραπεζικούς οργανισμούς στους οποίους οι πολίτες εμπιστεύονται τα χρήματα αλλά και ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα.



Ζητούν λύτρα

Το τελευταίο επεισόδιο προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Οι Financial Times μετέδωσαν ότι ομάδα που εμφανίζεται με την ονομασία «iamnotavillain» δημοσίευσε απαίτηση για 3 εκατ. δολάρια σε Monero, ένα κρυπτονόμισμα που δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα των συναλλαγών. Οι φερόμενοι δράστες απείλησαν ότι θα πουλήσουν τα δεδομένα σε εγκληματικές ομάδες εάν δεν καταβληθεί το ποσό, θέτοντας μάλιστα χρονικό περιθώριο 24 ωρών.

Πάντως η Revolut δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει λάβει απευθείας απαίτηση για λύτρα από τους φερόμενους δράστες. Ως εκ τούτου, το ποσό των 3 εκατ. δολαρίων αποτελεί μέχρι στιγμής δημόσια απαίτηση που αποδίδεται στην ομάδα των χάκερ και όχι απαίτηση που έχει επιβεβαιώσει ότι έλαβε η ίδια η εταιρεία.

Πέρα από την άμεση οικονομική ασφάλεια των λογαριασμών, το σημαντικότερο ζήτημα για τους χρήστες είναι η πιθανή αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε νέες επιθέσεις.

Στοιχεία ταυτοποίησης, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας ή πληροφορίες για συναλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιαίτερα πειστικές απόπειρες phishing και κοινωνικής μηχανικής. Ένα μήνυμα που γνωρίζει το όνομα ενός πελάτη ή αναφέρεται σε πραγματική συναλλαγή του μπορεί να είναι πολύ δυσκολότερο να αναγνωριστεί ως απάτη.

Η Revolut έχει δηλώσει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και ότι έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μετά το περιστατικό. Παράλληλα, η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στη Βρετανία έχει εμπλακεί και η Information Commissioner’s Office.