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Στο 5,2% διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2026 ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο, με την ενέργεια και τις υπηρεσίες να ασκούν τις ισχυρότερες ανοδικές πιέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα Εστιατόρια και οι Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος, με 13,3%, και οι Μεταφορές, με 9,8%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,5%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,6%).

Σε επίπεδο οικονομικών κατηγοριών, η Ενέργεια κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 15%.

Σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 1,5%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις Μεταφορές (5,5%), στα Εστιατόρια και τις Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (2,7%) και στην Αναψυχή, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (1,2%).

Η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-1,5%), ενώ στις οικονομικές κατηγορίες η Ενέργεια παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 4%.