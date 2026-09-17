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Οι οφειλές εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω εκπρόθεσμης ή μη καταβολής διοικητικού προστίμου εξαιτίας παράνομης / αδήλωτης εργοδότησης, έχει εκτοξευθεί στα €65,6 εκατομμύρια. Αυτό αφορά την περίοδο από το 2017 μέχρι και σήμερα.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τη διαγραφή των €58 περίπου εκατ. για πρόστιμα, οφειλές και επιβαρύνσεις και να διεκδικηθούν από το κράτος μόνο τα €7,9 εκατ. Για την Κυβέρνηση, αυτή η απόφαση -εφόσον ψηφιστεί- θα είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια, τα χρήματα αυτά η Κυβέρνηση ενδεχομένως να μην τα εισπράξει ποτέ. Ως εκ τούτου, επιλέγει να διασφαλίσει τουλάχιστον ένα μέρος αυτών παρά τίποτε.

Δεύτερο, εάν αποφασίσει να προχωρήσει με την είσπραξη των χρημάτων, θα χρειαστούν εκατοντάδες εργατοώρες και τεράστιο κόστος για τις δικαστηριακές υποθέσεις, με αβέβαιο μάλιστα αποτέλεσμα.

Και τρίτο, σίγουρα ορισμένες μικρές επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο, αφού τα πρόστιμα θα συνεχίσουν να αυξάνονται και δεν θα είναι σε θέση να τα καλύψουν.

Από την άλλη τώρα, δημιουργείται προηγούμενο, με αποτέλεσμα αρκετοί να ελπίζουν ότι και αυτούς τα χρέη σε κάποιο στάδιο θα διαγραφούν. Επίσης, ενδεχομένως να υπάρξει αντίδραση και από άλλες κατηγορίες πολιτών. Γιατί να μη διαγραφούν και οι οφειλές δανειοληπτών για παράδειγμα; Και τρίτο, τι γίνεται με αυτούς που πλήρωσαν τις οφειλές τους;

Αυτοί τελικά είναι οι έξυπνοι ή οι βλάκες;

Αγ.Αγ.