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Δεν είναι μόνο για περιπαίξιμο και σάτιρα οι απόψεις της πολλά πρώην πρώτης κυρίας Ανδρούλλας Βασιλείου. Είναι και για να γίνεται κατανοητή η αλαζονεία μιας ελίτ που εξουσιάζει αυτό τον τόπο από το 1974, αν όχι από το 1960 ως απομεινάρι της βρετανικής αποικιοκρατίας. Μιας ελίτ που αισθάνεται ότι δικαιούται πολλά περισσότερα από το πόπολο, όταν -ουσιαστικά- δεν έχει προσφέρει κάτι περισσότερο από τον απλό λαό.

Να μην το προσωποποιούμε, αλλά η κ. Βασιλείου είναι αυτή που ζητά διακρίσεις, για να μη χαλάσει ένα δήθεν ίμεϊτζ, ένα «πρεστίζ» που προβάλλει σαν σύζυγος αξιωματικού του αγγλικού στρατού με ιθαγενείς υπηρέτες και πολλά προνόμια.

Δεν είναι μόνο η κ. Βασιλείου που ζει για δεκαετίες ως ευνοούμενη ενός κράτους που δυσκολεύεται να επιβιώσει. Είναι πολλοί και πολλές και ας ανοίξει επιτέλους μια συζήτηση για όσους τρώνε παντεσπάνι εις βάρος μιας πατρίδας τουρκοκρατούμενης και μισής. Ναι, δεν είναι κυπριακή αποκλειστικότητα όλα αυτά που συζητάμε, αλλά εδώ θα έπρεπε να είναι πιο εύκολο το τέλος τους.

Και το πρόβλημα δεν είναι το πάρκινγκ. Είναι η υπεροψία και η μέθη αυτής της ελίτ, που νομίζει πως αξίζει κάτι περισσότερο από όσους φτύνουν αίμα για να γίνει ο τόπος μας καλύτερος.

ΑΛ.ΜΙΧ.