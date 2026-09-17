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Στο Δουβλίνο μεταβαίνει την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup και στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα συζητήσουν επίσης τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας στη ζώνη του ευρώ, στη βάση παρουσίασης του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν.

Οι εργασίες του άτυπου Συμβουλίου Ecofin θα αρχίσουν με γεύμα εργασίας, κατά το οποίο οι Υπουργοί θα εξετάσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, με βάση πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην υφιστάμενη κατάσταση στον τραπεζικό τομέα και στις πολιτικές προτεραιότητες ενόψει της επικείμενης δέσμης νομοθετικών μέτρων της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών θα ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον της χρηματοπιστωτικής καινοτομίας στην Ευρώπη, στη βάση εγγράφου προβληματισμού της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης θα προβούν σε παρουσιάσεις ο Διευθύνων Σύμβουλος της ιρλανδικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υποδομών Stripe, Πάτρικ Κόλισον, και ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Χερνάντεζ ντε Κος.

Οι εργασίες του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου θα επικεντρωθούν στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις ευρωπαϊκές οικονομίες, στη βάση παρουσίασης της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Kristalina Georgieva.

Ειδικότερα, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, τον δημόσιο τομέα, την ενέργεια και το γεωπολιτικό περιβάλλον.

ΚΥΠΕ