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Η μη αναφορά στην Κύπρο στην ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την Κατάσταση της Ένωσης, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, επισημαίνεται από τους έξι Κύπριους ευρωβουλευτές σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ.

Καταθέτουν γενικότερα την άποψή τους για την ομιλία, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, την οικονομία, την ενέργεια, το μεταναστευτικό, την κοινωνική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις.

«Ούτε λέξη για Κύπρο», λέει ο Λουκάς Φουρλάς

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Λουκάς Φουρλάς, ανέφερε ότι η φετινή συζήτηση πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να υπερασπιστεί την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Όπως είπε, η ΕΕ χρειάζεται κοινή εξωτερική πολιτική, ισχυρότερη άμυνα, ανταγωνιστική οικονομία και ουσιαστική στρατηγική αυτονομία.

Πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, καθώς πρέπει να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα σύνορά της, τα κράτη μέλη της και τους πολίτες της.

Παράλληλα, ο κ. Φουρλάς χαιρετίζει τη δήλωση της κ. φον ντερ Λάιεν πως η Ευρώπη θα υπερασπιστεί «κάθε τετραγωνικό μέτρο ευρωπαϊκού εδάφους», σημειώνοντας ωστόσο ότι η Πρόεδρος αναφέρθηκε στη Γροιλανδία και την Ουκρανία, αλλά «ούτε λέξη για την Κύπρο». Υπενθύμισε ότι έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή για περισσότερο από μισό αιώνα.

Ανέφερε ακόμη ότι έθεσε ευθέως στην Πρόεδρο της Κομισιόν κατά πόσον οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκίας εναντίον της Κύπρου ή της Ελλάδας θα αντιμετωπιζόταν ως επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος και κατά πόσον, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα υπήρχε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που κατοχυρώνεται μέσω του άρθρου 42.7.

Τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Η αξιοπιστία της Ένωσης κρίνεται ακριβώς στη συνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων», σημείωσε.

Ως προτεραιότητες ανέφερε την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή, την ενεργειακή ασφάλεια και την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, σημειώνοντας ότι η Κύπρος «δεν ζητά χάρη ούτε ειδική μεταχείριση», αλλά να αντιμετωπίζεται ως ισότιμο κράτος μέλος.

Προβληματισμός για απουσία αναφοράς στην Κύπρο, λέει ο Μ. Χατζηπαντέλα

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι η ομιλία επιβεβαιώνει πως η Ευρώπη βρίσκεται σε «μια στιγμή κρίσιμης μετάβασης», χαιρετίζοντας την έμφαση που δόθηκε στην ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και κυριαρχία, στην ενίσχυση της άμυνας, στην ανταγωνιστικότητα και στη μετάβαση σε καθαρή, εγχώρια ενέργεια. Επισήμανε πως τα ζητήματα αυτά αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Είπε ότι αναμένει περισσότερες πρωτοβουλίες από την Πρόεδρο της Κομισιόν για απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και ισχυρή κοινωνική πολιτική.

Παράλληλα, εξέφρασε «σοβαρό προβληματισμό» επειδή, όπως ανέφερε, σε μία ομιλία στην οποία τονίστηκε ότι η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό μέτρο της επικράτειάς της, δεν έγινε αναφορά στο διαρκές έγκλημα εισβολής και κατοχής στην Κύπρο ούτε στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία, σημείωσε, με τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών, η σιωπή αυτή πληγώνει τους Κύπριους και ενισχύει την αντίληψη μίας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. «Θα μεταφέρω προσωπικά αυτή την παρατήρηση στην Πρόεδρο και θα υπογραμμίσω ότι η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και ασφάλεια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν όσο η Κύπρος παραμένει υπό κατοχή», επισήμανε.

Ο κ. Χατζηπαντέλα ανέφερε ως δικές του προτεραιότητες τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την ανταγωνιστικότητα, την ορθή διαχείριση των δημόσιων πόρων, τη μετανάστευση και την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Ζήτησε επίσης αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ΕΕ για αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ιδιαίτερα στην ενέργεια και τα καύσιμα.

Παρατήρησε πως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, χρειάζονται στήριξη για να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα που δημιούργησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ.

«Ιδια ομιλία, ίδιες εμμονές», λέει ο Γιώργος Γεωργίου

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς, Γιώργος Γεωργίου, σχολίασε την ομιλία με τη φράση «νέα χρονιά, ίδια ομιλία, ίδιες εμμονές», τονίζοντας ότι για πολλούς πολίτες παραμένει μακριά από τις πραγματικές τους αγωνίες, σε μία περίοδο πολέμων, ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κλιματικής κρίσης.

Ανέφερε ότι η Κομισιόν προτάσσει την «ευρωπαϊκή ανεξαρτησία», αλλά δίνει ολοένα μεγαλύτερο βάρος στην ασφάλεια, την άμυνα και τους εξοπλισμούς, «σπρώχνοντας προς μια οικονομία πολέμου». Επέκρινε τις προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, μηχανισμό στα πρότυπα του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ και περαιτέρω επενδύσεις στην άμυνα, σημειώνοντας ότι η απάντηση στην ανάγκη για ευρωπαϊκή αυτονομία «δεν μπορεί να είναι περισσότερη στρατιωτικοποίηση».

«Για εμάς», πρόσθεσε, και τους Ευρωπαίους πολίτες, η ασφάλεια δεν μετριέται μόνο σε όπλα, πυραύλους και στρατιωτικές δαπάνες.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι ασφάλεια για τους πολίτες σημαίνει επίσης δυνατότητα πληρωμής του ηλεκτρικού ρεύματος και του ενοικίου, προσιτή στέγη, αξιοπρεπείς μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, δημόσια υγεία και δημόσιες υπηρεσίες. Ζήτησε επίσης φορολόγηση του ακραίου πλούτου και των υπερκερδών και ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για την εξωτερική πολιτική, είπε ότι στρατηγική αυτονομία σημαίνει «πραγματικά ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική», ειρήνη, Διεθνές Δίκαιο και πολυμερή συνεργασία. Χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη Γάζα, κατηγόρησε την ΕΕ ότι επικαλείται επιλεκτικά το Διεθνές Δίκαιο και ζήτησε αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ.

Υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι πολίτες μετρούν την ισχύ της Ευρώπης και στην καθημερινότητά τους. «Στην εργασία. Στη στέγη. Στην υγεία. Στην ειρήνη. Στα δικαιώματά τους. Μια άλλη Ευρώπη είναι δυνατή. Μια Ευρώπη της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και των ανθρώπων», κατέληξε.

Αναδεικνύεται ευρωπαϊκή αντίφαση, λέει ο Γεάδης Γεάδη

Ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Γεάδης Γεάδη, ανέφερε ότι η δήλωση της Προέδρου της Κομισιόν αποτυπώνει «μια κρίσιμη μεταβολή στη στρατηγική αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ότι η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί από ισχυρή οικονομική ένωση σε ένωση ασφάλειας, αλληλεγγύης και στρατηγικής συνεργασίας.

Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό διαβούλευσης και συλλογικής αντίδρασης αντίστοιχο με το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε, σε μία περίοδο υβριδικών επιθέσεων, κυβερνοεπιθέσεων, παραπληροφόρησης, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και παρεμβάσεων στις δημοκρατικές διαδικασίες, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο του μία κρίση. Για την Κύπρο, πρόσθεσε, η αρχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να εφαρμόζεται «χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες».

Επισήμανε πως αυτή ήταν και η βάση της τοποθέτησής του προς την κα. φον Ντερ Λάιεν.

Τόνισε πως αναδεικνύεται μια σοβαρή ευρωπαϊκή αντίφαση. «Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, εξακολουθούν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά σημαντικές ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου, μέσω Τουρκίας. Με τον τρόπο αυτό, ευρωπαϊκά κεφάλαια συνεχίζουν να ενισχύουν τη ρωσική οικονομία», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεάδη αναφέρθηκε και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ζητώντας περιορισμό των εξαρτήσεων στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας, των κρίσιμων πρώτων υλών και των εφοδιαστικών αλυσίδων. Υπογράμμισε ότι σημαντικές ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου εξακολουθούν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω Τουρκίας και ανέφερε ότι η Τουρκία παρεμποδίζει το Great Sea Interconnector και αντιτίθεται στον EastMed.

Υπογράμμισε πως «η πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών», πρέπει να τερματιστεί, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να αποτελεί υπολογίσιμη και αξιόπιστη διεθνή δύναμη.

Ανέφερε ότι η σαφής δέσμευση ότι δεν θα εγκαταλειφθεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο ευρωπαϊκού εδάφους πρέπει επιτέλους να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες πράξεις. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χαρακτηρίζει την Τουρκία στρατηγικό εταίρο, την ώρα που αυτή εξακολουθεί να κατέχει παράνομα έδαφος κράτους μέλους της», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία δεν μπορούν να προστατεύονται επιλεκτικά. «Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να καλύπτει ισότιμα όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας ο κ. Γεάδη εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή του. «Γιατί, από τη μία κράτη εκτός ΕΕ επανειλημμένα μιλούν για το Κυπριακό, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση του εθνικού μας προβλήματος, ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —του θεσμού που εκπροσωπεί μια Ένωση της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί πλήρες κράτος μέλος— αποφεύγει προκλητικά οποιαδήποτε σαφή αναφορά στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή», ανέφερε

Υπογράμμισε πως η επιλεκτική αλληλεγγύη και η πολιτική υποκρισία πρέπει επιτέλους να τερματιστούν.

Κατώτερη των περιστάσεων η ηγεσία φον ντερ Λάιεν, λέει ο Κ. Μαυρίδης

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Κώστας Μαυρίδης, ανέφερε ότι η φετινή ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν πραγματοποιήθηκε χωρίς την «ευθεία αμφισβήτησή της», όπως τόνισε ότι συνέβη πέρσι, ωστόσο εκτίμησε ότι, παρά τα θετικά σημεία, κατέδειξε πως η ηγεσία της κα. φον ντερ Λάιεν είναι «κατώτερη των περιστάσεων». Κατά τον ίδιο, η Πρόεδρος επιχείρησε να ικανοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερους τόσο με όσα ανέφερε όσο και με όσα παρέλειψε.

Από τα σημεία που περιέλαβε η ομιλία, ο κ. Μαυρίδης χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική», έστω και τώρα, την πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πρόσβασης παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημείωσε, μιλώντας και ως πατέρας εφήβων, η πρόταση μεταφέρει το βάρος της προστασίας των παιδιών στις ίδιες τις εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησε ότι σχεδιάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες τους με εθιστικό τρόπο ή με αλγορίθμους που οδηγούν ανηλίκους σε ανάρμοστο περιεχόμενο.

Για το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι διαπίστωσε μετατόπιση στο λεκτικό της Προέδρου, με έμφαση στην προστασία των συνόρων και στην «απέλαση κάθε παράνομου», όπως το διατύπωσε, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση αυτή συνάδει με το αυστηρό μοντέλο της Δανίας. Αναφέρθηκε ακόμη στην εξαγγελία νέου ευρωπαϊκού πλαισίου έκτακτης ανταπόκρισης, το οποίο θα ενεργοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σε έκτακτες καταστάσεις, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι «αυτά όμως θα κριθούν στην πράξη».

Στα ζητήματα ασφάλειας, ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε στην πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας και στη θεσμοθέτηση ενός «ευρωπαϊκού άρθρου» για τον συντονισμό των κρατών μελών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και απέναντι σε υβριδικές απειλές. Άσκησε, ωστόσο, κριτική επειδή, όπως είπε, παρά τις αναφορές σε υβριδικές επιθέσεις και απειλές σε διάφορα κράτη εντός και εκτός της ΕΕ, δεν έγινε αναφορά στις, κατά τη διατύπωσή του, «κατά συρροή υβριδικές επιθέσεις της Τουρκίας εναντίον Κύπρου και Ελλάδας», ούτε όταν, όπως υποστήριξε, η Πρόεδρος ερωτήθηκε επανειλημμένα.

Ο κ. Μαυρίδης εντόπισε ακόμη δύο, όπως τις χαρακτήρισε, σημαντικές απουσίες από την ομιλία. Πρώτον, ενώ έγινε αναφορά στην ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία, είπε ότι απουσίαζαν η Ανατολική Μεσόγειος και οι δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, χαρακτήρισε «εκκωφαντική» για ακόμη μία φορά την απουσία αναφοράς στην Κύπρο, την οποία περιέγραψε ως το μοναδικό κράτος μέλος που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, καθώς και στον ρόλο της ΕΕ στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού. Καταλήγοντας, έκανε λόγο για «υποκρισία που αποδυναμώνει την ΕΕ και ωθεί οργισμένους πολίτες στα άκρα».

Απογοήτευση από Φειδία Παναγιώτου

Ο Ευρωβουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και μη εγγεγραμμένος, Φειδίας Παναγιώτου, δήλωσε ότι ως Κύπριος Ευρωβουλευτής απογοητεύτηκε που η κα. φον ντερ Λάιεν «δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στην Κύπρο» στην ομιλία της, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, έκανε ρητές αναφορές σε άλλες κρίσεις που αφορούν την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα, όπως η Ουκρανία και η Γροιλανδία. Κατά τον ίδιο, αυτό δείχνει τη θέση που κατέχει η Κύπρος στις προτεραιότητες της Προέδρου.

Πέρα από αυτή την παράλειψη, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι εντόπισε ορισμένα σημεία της ομιλίας που θεωρεί ενδιαφέροντα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Στον τομέα της ενέργειας, είπε ότι ορθώς η Πρόεδρος ανέφερε πως η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρηνική ενέργεια που παράγονται στην Ευρώπη. Ωστόσο, σημείωσε ότι πρόκειται για λύση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, ενώ οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους σήμερα. Όπως ανέφερε, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι πρέπει να συνοδεύονται από άμεση στήριξη για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ενέργειας και καυσίμων.

Αναφερόμενος στην πρόταση της κ. φον ντερ Λάιεν προς τον Καναδά να καταστεί «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι δεν είναι απολύτως σαφές τι σημαίνει αυτό, καθώς, όπως σημείωσε, η έννοια του «συνδεδεμένου μέλους» δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Πρόσθεσε ότι, εφόσον αυτό σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική συνεργασία μεταξύ Καναδά και ΕΕ, στηρίζει αυτή την προσπάθεια.

Για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Προέδρου για τον εθιστικό χαρακτήρα τους, αλλά θεωρεί ότι οι προτεινόμενες απαγορεύσεις ανά ηλικιακή κατηγορία προσθέτουν περιττή πολυπλοκότητα. Όπως είπε, οι απόλυτες απαγορεύσεις αποτυγχάνουν στην πράξη, καθώς οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιούν VPN για να τις παρακάμπτουν.

Ο κ. Παναγιώτου υποστήριξε ότι η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται σε απαγορεύσεις που, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά στην ευθύνη των πλατφορμών για τους εθιστικούς αλγορίθμους και στην παροχή απλών και αποτελεσματικών εργαλείων προς τους γονείς για τη διαχείριση του χρόνου που περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη.

Στα ζητήματα γεωπολιτικής, έκανε λόγο για «τα συνηθισμένα διπλά πρότυπα της ΕΕ». Ανέφερε ότι η Ένωση βρίσκει, όπως είπε, δημιουργικούς τρόπους για να τιμωρήσει τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά υποστήριξε ότι, στην περίπτωση του Ισραήλ, η Πρόεδρος δήλωσε ότι τα περιθώρια δράσης είναι περιορισμένα επειδή τα κράτη μέλη δεν έχουν κοινή θέση. Ο ίδιος χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία των Παλαιστινίων» και ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η κα. φον ντερ Λάιεν θα μπορούσε να είναι «πιο δημιουργική».

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Προέδρου, αναφερόμενος σε πρόσφατες εξελίξεις κατά τις οποίες, όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για παραβιάσεις της ασφάλειας μεγάλων εταιρειών, ενώ κορυφαίοι άνθρωποι του χώρου ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξής της. Εξέφρασε, ωστόσο, αμφιβολίες κατά πόσον η ΕΕ είναι πραγματικά σε θέση να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους μέσω κανονισμών, όταν, όπως ανέφερε, ακόμη και οι ίδιοι οι προγραμματιστές της τεχνητής νοημοσύνης αδυνατούν να ελέγξουν πλήρως τις δημιουργίες τους.

Συνολικά, χαρακτήρισε την ομιλία «αρκετά συναισθηματική» και είπε ότι θα προτιμούσε να ακούσει πιο συγκεκριμένες δράσεις για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι.

ΚΥΠΕ