Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η σύνθεση της Βουλής δεν θα αλλάξει, αλλά τα ερωτήματα θα παραμένουν να αιωρούνται πάνω από το πολιτικό σκηνικό. Πέντε ψήφοι, άλλαξαν τις ισορροπίες των εκλογών, ως προς την κατανομή των εδρών. Η απόσυρση της προσφυγής από μέρους της Αναστασίας Ανθούση, έκλεισε το συγκεκριμένο κεφάλαιο, αφήνοντας ωστόσο ανοικτή τη συζήτηση για το πόσο δίκαιο είναι το εκλογικό σύστημα στην Κύπρο.

Όταν για παράδειγμα, είχαμε την περίπτωση του Δημήτρη Μπάρου, ο οποίος εξελέγη βουλευτής στην Πάφο με 286 ψήφους, ενώ άλλοι υποψήφιοι, με χιλιάδες σταυρούς προτίμησης σε άλλες επαρχίες ή με περισσότερους προσωπικούς ψήφους στην ίδια επαρχία, δεν κατάφεραν να εκλεγούν.

Η ένσταση βέβαια της Αναστασίας Ανθούση δεν αφορούσε το εκλογικό σύστημα και τη διαδικασία κατανομής των εδρών. Αφορούσε συγκεκριμένα αίτημα για επανακαταμέτρηση των ψήφων μίας κάλπης σε εκλογικό κέντρο στο Νικητάρι, από την οποία πέντε ψήφοι προκάλεσαν ντόμινο αλλαγών σε παγκύπριο επίπεδο.

Πέραν της κ. Ανθούση, επηρεάστηκαν η Εύη Τσολάκη, υποψήφια του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό, ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ, Μιχάλης Μιχαήλ στην Πάφο και ο Κωνσταντίνος Κυπριανού, της Άμεσης Δημοκρατίας στην Κερύνεια. Παράλληλα, εξελέγησαν ο Αντρέας Παπαχαραλάμπους του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, ο Μιχάλης Κουνούνης του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, ο Δημήτρης Μπάρος της Άμεσης Δημοκρατίας στην Πάφο και ο Αδάμος Ασπρής του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια.

Ειδικότερα, οι πέντε αυτές ψήφοι είχαν αρχικά καταχωριστεί υπέρ του ΕΛΑΜ, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ανήκαν στην ΕΔΕΚ. Η διόρθωση είχε ως αποτέλεσμα το ΕΛΑΜ να χάσει πέντε ψήφους, γεγονός που επηρέασε τη δεύτερη κατανομή των εδρών και προκάλεσε τις αλλαγές που ακολούθησαν.

Η εξήγηση είναι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο, οι έδρες ανήκουν στα κόμματα και όχι στα πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση τα ποσοστά που λαμβάνουν τα κόμματα και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης κάθε υποψηφίου βουλευτή.

Θα μπορούσε να είναι δικαιότερο ένα σύστημα με βάση το οποίο θα εκλέγονταν σε κάθε επαρχία οι υποψήφιοι με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης; Ίσως. Θα ήταν, όμως, πράγματι δικαιότερο;

Με βάση αυτή τη λογική, η κατανομή των εδρών θα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς τα μεγάλα κόμματα θα εξέλεγαν, κατά πάσα πιθανότητα, πολύ περισσότερους βουλευτές. Αντίθετα, τα μικρότερα κόμματα θα εξασφάλιζαν λιγότερες έδρες. Κάποια από αυτά ενδεχομένως να μην εξασφάλιζαν καμία έδρα και να έμεναν χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η απόσυρση της αίτησης Ανθούση

Η Αναστασία Ανθούση προχώρησε χθες στην απόσυρση της αίτησης της από το Εκλογοδικείο για επανακαταμέτρηση των ψήφων στο εκλογικό κέντρο στο Νικητάρι. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά που ο δικηγόρος της Πάνος Παναγιώτου προέβη σε δήλωση στο Δικαστήριο ότι αποσύρει την αίτηση του.

Παρόλο που δεν εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση, εντούτοις από ανάρτηση της ίδιας της κ. Ανθούσης, συμπεραίνεται ότι καλούνταν η ίδια ν’ αποδείξει τι έγινε με τις πέντε ψήφους κάλπης στο Νικητάρι που άλλαξαν την πορεία τεσσάρων εδρών παγκύπρια.

Σε δήλωσή της χθες η κ. Ανθούση παρατηρεί: Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι επρόκειτο για «διόρθωση λάθους» στο εκλογικό κέντρο Νικηταρίου. Γι’ αυτό ζήτησα το αυτονόητο: να επανακαταμετρηθούν, ενώπιον μαρτύρων, τα 307 ψηφοδέλτια. Η κάλπη υπάρχει. Τα ψηφοδέλτια υπάρχουν. Οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί. Αντί όμως να επιδιωχθεί η πλήρης διαφάνεια, το κράτος επέλεξε να αντιταχθεί στο αίτημα επανακαταμέτρησης. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται, για μένα, το σοβαρότερο θεσμικό ζήτημα.

Η απάντηση του ΥΠΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών με μακροσκελή ανακοίνωση του απάντησε στις αναφορές της Αναστασίας Ανθούση υποστηρίζοντας ότι σε σχέση με το αίτημα για άνοιγμα της κάλπης και επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, η σχετική διαδικασία ρυθμίζεται από την εκλογική νομοθεσία.

Όπως αναφέρει επιθεώρηση του περιεχομένου κάλπης ή η επανακαταμέτρηση ψήφων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Γενικού Εφόρου Εκλογών ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού οργάνου και ότι η εν λόγω εξουσία ανήκει στο Εκλογοδικείο, στο πλαίσιο εκλογικής αίτησης, «διαδικασία την οποία η ίδια η αιτήτρια επέλεξε να κινήσει».

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι, εφόσον η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, είχε υποχρέωση, όπως κάθε δημόσια αρχή, να συνεργαστεί πλήρως με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.