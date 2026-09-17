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Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές παρενέργειες και οι κλυδωνισμοί που προκαλεί η νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή στο κόστος παραγωγής και στη διακίνηση βασικών αγροτικών εφοδίων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες σειρά μέτρων άμεσης οικονομικής ανακούφισης για τον πρωτογενή τομέα.

Η απόφαση λαμβάνει υπόψη της αύξηση του κόστους παραγωγής και διακίνησης βασικών αγροτικών εφοδίων, όπως τα λιπάσματα, καθώς επίσης και την σοβαρή αύξηση του κόστους καυσίμων, με άμεσες συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της αγροτικής παραγωγής. Η αύξηση του κόστους παραγωγής συνεπάγεται άμεση πίεση στις τιμές πώλησης των γεωργικών προϊόντων και απώλεια εισοδήματος για τους γεωργούς. Ταυτόχρονα, η αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και του αγροτικού πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την επισιτιστική ασφάλεια των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η συνολική ενωσιακή ενίσχυση που εξασφαλίστηκε για την Κύπρο ανέρχεται σε €1.501.200, στη βάση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2026/1894 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή έκτακτης χρηματοδοτικής στήριξης μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ).

Η σχετική πρόταση υποβλήθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας Χρίστο Σενέκη. Το πακέτο στήριξης, το οποίο αφορά εγγεγραμμένους επαγγελματίες γεωργούς στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Επιχορήγηση «χρωματισμένου» αγροτικού πετρελαίου (€800.000)

Η εν λόγω ενίσχυση δε θα ξεπερνά τα €0,126 ανά λίτρο χρωματισμένου πετρελαίου που παραλήφθηκε από τους αγρότες την περίοδο από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Οκτωβρίου 2026. Δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συνεταιρισμοί επαγγελματιών γεωργών με ανώτατο ποσό €5.000 και κατώτατο €100 ανά δικαιούχο.

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση προσκομίζοντας αντίγραφο του βιβλιαρίου παραλαβών πετρελαίου, ενώ θα διεξαχθούν διασταυρούμενοι έλεγχοι με τη βάση δεδομένων του Τμήματος Τελωνείων.

Στήριξη για την αγορά λιπασμάτων (€701.200)

Η αύξηση στις τιμές του υγραερίου και στα ναύλα μεταφοράς οδήγησε σε εκτόξευση του κόστους παραγωγής και αγοράς των λιπασμάτων, απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια. Η στήριξη θα αφορά κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς που φτάνει έως το 15% της τελικής αξίας του τιμολογίου (χωρίς το Φ.Π.Α.) με περίοδο κάλυψης από 1η Ιουνίου 2026 έως 31 Οκτωβρίου 2026. Ανώτατο ποσό ενίσχυσης €5.000 και κατώτατο €100 ανά δικαιούχο. Στην περίπτωση που το συνολικό αιτούμενο ποσό υπερβεί τον προϋπολογισμό, θα πραγματοποιηθεί σύμμετρη μείωση.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα διενεργηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος οφείλει να κοινοποιήσει τα εξειδικευμένα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.