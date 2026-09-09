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Δραματική παρουσίασαν την κατάσταση στην αμπελοκαλλιέργεια οινοβιομήχανοι και παραγωγοί κάνοντας λόγο για τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία του τομέα. Το ζήτημα συζητήθηκε εκτάκτως στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, όπου βουλευτές, εκπρόσωποι των οινοβιομηχανιών και αγροτικές οργανώσεις αποτύπωσαν μια ζοφερή εικόνα.

Αποτέλεσμα τα μέλη της Βουλής να ασκήσουν έντονες πιέσεις στην Κυβέρνηση για ουσιαστική στήριξη, ενώ από πλευράς του το Τμήμα Γεωργίας κατέθεσε ότι προχώρησε σε υπέρβαση των αρχικών πλαισίων για να διευρύνει τις αποζημιώσεις.

Όπως υποστήριξαν οι οινοβιομηχανίες, η μείωση της παραλαβής άγγιξε το 50% σε σύγκριση με τις πραγματικές τους ανάγκες. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία των μεγάλων οινοβιομηχανιών.

Η ΛΟΕΛ από 1,5 εκατομμύριο κιλά που παραλάμβανε, φέτος παρέλαβε μόλις 280 χιλιάδες κιλά, ενώ από τους 550 συνεργαζόμενους αμπελουργούς, ούτε 50 δεν ήταν σε θέση να παραδώσουν παραγωγή.

Η ΣΟΔΑΠ κάνει λόγο για τη χειρότερη χρονιά στην ιστορία της κυπριακής αμπελουργίας, προειδοποιώντας ακόμη και για το ενδεχόμενο απολύσεων προσωπικού λόγω της έλλειψης πρώτης ύλης.

Από πλευράς της η ΚΕΟ κατέθεσε ότι η παραλαβή περιορίστηκε σε μόλις 250 χιλιάδες κιλά.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας άσκησαν πιέσεις προς το Υπουργείο Γεωργίας για άμεση, έμπρακτη στήριξη, τόσο των αμπελουργών, όσο και των οινοποιείων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική και ζήτησε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου.

Από πλευράς του ο Χαράλαμπος Πάζαρος, βουλευτής ΔΗΣΥ, έκανε λόγο για τη χειρότερη χρονιά, επισημαίνοντας το οξύμωρο να μην υπάρχουν πλέον διαθέσιμα σταφύλια, ενώ πριν μερικά χρόνια υπήρξε υπερπαραγωγή και ζήτησε ολοκληρωμένο πλάνο στήριξης και κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις.

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, τόνισε ότι τυχόν μη καταβολή αποζημιώσεων θα αποτελέσει χαριστική βολή για τους παραγωγούς, υπογραμμίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο αμπελουργοί με ζημιές 70% να κινδυνεύουν να μη λάβουν στήριξη.

Ο βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, υπογράμμισε τη δραματική μείωση της παραγωγής και ζήτησε πολιτική απόφαση για στήριξη των παραγωγών, ώστε να αποτραπεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Από πλευράς του ο βουλευτής Γιώργος Καραϊσκάκης, του ΔΗΣΥ, ζήτησε ενημέρωση για την καταγραφή των ζημιών στην επαρχία Λεμεσού.

Απαντώντας στις πιέσεις, ο διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, Μάκης Αντωνιάδης, εξήγησε το αυστηρό ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι το Τμήμα έκανε την υπέρβαση διευρύνοντας τα κριτήρια στήριξης. Όπως είπε για την αντιστάθμιση των ζημιών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και το Εθνικό Πλαίσιο χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για αντιστάθμιση ζημιών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στον τομέα της γεωργίας (Εθνικό Πλαίσιο).

Οι ζημιές από φυτοασθένειες, περιλαμβανομένου του περονοσπόρου των αμπελιών, δύνανται να αξιολογηθούν εφόσον λάβουν επιδημική μορφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ευρύτερης πληγείσας περιοχής που ορίζεται ως σύμπλεγμα κοινοτήτων, το οποίο χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια καλλιεργειών και μορφολογίας του εδάφους και στο οποίο η μέση απώλεια από τον περονόσπορο να είναι τουλάχιστον το 50% της μέσης απόδοσης των αμπελιών.

Επιπρόσθετα, είπε, το Υπουργείο Γεωργίας, έχοντας διαπιστώσει τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν εξαιτίας του περονοσπόρου και κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν προκληθεί, αποφάσισε την περαιτέρω στήριξη των αμπελουργών. Όπως είπε, δόθηκαν οδηγίες όπως εκπονηθεί ειδικό σχέδιο για κάλυψη των ζημιών που υπερβαίνουν το 30% σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής και οι επηρεαζόμενοι αμπελουργοί θα τύχουν στήριξης στη βάση του Κανονισμού που αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Οι ενισχύσεις προς τους πληγέντες, και με τα δύο σχέδια, προγραμματίζεται να καταβληθούν πριν το τέλος του έτους.