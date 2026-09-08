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Στη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, συζητήθηκε αυτεπάγγελτα το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί, με αφορμή τη δραματική μείωση της φετινής παραγωγής σταφυλιών. Κατά τη συζήτηση, έγινε παραδοχή από τις οινοβιομηχανίες ότι οι φετινές παραλαβές του Αυγούστου, σε σχέση με πέρυσι, είναι μειωμένες κατά 75%, σχεδόν σε όλες τις ποικιλίες.

Το μέλος της Επιτροπής, βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, χαρακτήρισε δραματική εξέλιξη τα γεγονότα αυτά, που επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχε εκφράσει από τις 2 Μαΐου, όταν έφερε στην επικαιρότητα το θέμα του περονόσπορου και τόνιζε την τραγικότητα της κατάστασης.

Η φετινή δραματική μείωση της παραγωγής, ως αποτέλεσμα τόσο του καύσωνα όσο και του περονόσπορου, έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια αμπελουργία που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε πορεία συρρίκνωσης, είπε. Τα τελευταία 40 χρόνια, η παραγωγή σταφυλιών στην Κύπρο έχει μειωθεί κατά 80%.

Η αμπελουργία, για πολλές δεκαετίες, στήριξε την οικονομία και αποτέλεσε βασική πηγή εισοδήματος για πολλές οικογένειες, βοηθώντας τις να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Σήμερα, η στήριξη του αμπελουργικού κόσμου είναι αναγκαία, όχι μόνο για την επιβίωση των αμπελουργών, αλλά και για τη διατήρηση της υπαίθρου και της ίδιας της αμπελουργικής παράδοσης του τόπου μας, επεσήμανε ο κ. Σαββίδης. Μεγάλες χώρες παραγωγής σταφυλιών, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, επεξεργάζονται μέτρα ελάφρυνσης των δανειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των αμπελουργών, με στόχο τη στήριξή τους.

Καλούμε τον Υπουργό Γεωργίας και την Κυβέρνηση να λάβουν πολιτική απόφαση για τη στήριξη των αμπελουργών, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στις επάλξεις, να συνεχίσουν την καλλιέργεια των αμπελιών και να στηρίξουν την ύπαιθρο, κατέληξε ο Χρύσανθος Σαββίδης, τονίζοντας ότι το ΔΗΚΟ θεωρεί βέβαιο ότι ο νέος Υπουργός Γεωργίας θα ακούσει τις ανησυχίες και θα ανταποκριθεί στην ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των αμπελουργών.