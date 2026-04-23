Με την κτηνοτροφία του τόπου να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, λόγω της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, πραγματοποιείται η έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας.

Ενώ στον κόμβο Ριζοελιάς αναμένονται διαμαρτυρίες μερίδας κτηνοτρόφων, εντός της αίθουσας το αγροτικό κίνημα εμφανίστηκε ενωμένο, καταδικάζοντας τις κινητοποιήσεις και προτάσσοντας την υπευθυνότητα έναντι του «λαϊκισμού».

Οι ηγεσίες των αγροτικών οργανώσεων (ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός) κράτησαν σκληρή στάση απέναντι στους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους.

Ο Πανικός Χάμπας γενικός γραμματέας της ΕΚΑ υπογράμμισε πως το αγροτικό κίνημα συμπεριφέρεται υπεύθυνα επιλέγοντας τον διάλογο στη Βουλή και όχι τον δρόμο.

Ο Μιχάλης Λύτρας επίτιμος πρόεδρος της ΠΕΚ) χαρακτήρισε «ανεύθυνη» τη συγκέντρωση στη Ριζοελιά, καταγγέλλοντας ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των κτηνοτρόφων για προεκλογικούς σκοπούς.

Ο Τάσος Γιαπάνης γενικός γραμματέας του Παναγροτικού έστειλε μήνυμα κρισιμότητας, ζητώντας τεκμηρίωση και όχι τυφλές αντιδράσεις.

Ο Λάμπρος Αχιλλέως πρόεδρος του Ευρωαγροτικού ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, τονίζοντας πως «δεν επιτρέπεται 200 κτηνοτρόφοι να μολύνουν ολόκληρη την Κύπρο».

Ο Χριστάκης Παπαγιάννης εκ μέρους της Νέας Αγροτικής έκανε λόγο για τα «κοντραμπάντα» στην πράσινη γραμμή.

Κοινή συνισταμένη όλων των πλευρών ήταν η «έσχατη προδοσία», όπως χαρακτηρίστηκε, των παράνομων συναλλαγών μέσω της Πράσινης Γραμμής. Οι αγροτικές οργανώσεις με επιστολή τους στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ζητούν να θέσει επιτακτικά στην Ε.Ε. το ζήτημα των κατεχομένων, καθώς η Τουρκία δεν εφαρμόζει τα πρωτόκολλα, καθιστώντας την Κύπρο ευάλωτη.

«Η νόσος ήρθε για να μείνει», προειδοποίησαν οι εκπρόσωποι των αγροτών, τονίζοντας ότι αν δεν αλλάξει η στρατηγική, το μέλλον του χαλλουμιού και της κυπριακής οικονομίας διαγράφεται δυσοίωνο.

Παρέμβαση Αστυνομίας: Καταγγελίες για «αυτόκλητους» υποκινητές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επίσημη τοποθέτηση της Αστυνομίας ενώπιον της Επιτροπής, η οποία έριξε φως στο παρασκήνιο των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν, από τον Ιωάννη Καπνουλλά, η Δύναμη καταγγέλλει ότι πίσω από την οργάνωση των διαμαρτυριών βρίσκονται άτομα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον κτηνοτροφικό κλάδο. Πρόκειται για «αυτόκλητους προστάτες», οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση, καλούν τον κόσμο σε μαζικές διαμαρτυρίες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Η Αστυνομία προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες, πέρα από την πρόκληση δημόσιας αναταραχής, ελλοχεύουν τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του ιού μέσω των μαζικών συναθροίσεων σε επηρεαζόμενες περιοχές, υποσκάπτοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, παρουσίασε τα δραματικά δεδομένα της επιδημιολογικής εικόνας.

Με βάση τα νεότερα δεδομένα, είπε, μέχρι τις 21 Απριλίου, ανιχνεύτηκαν με αφθώδη πυρετό 104 μονάδες σε Λευκωσία και Λάρνακα. Συγκεκριμένα, ανιχνευτήκαν 13 μονάδες βοοειδών, 88 μονάδες αιγοπροβάτων και 3 μονάδες χοίρων και θανατώθηκαν 37.066 αιγοπρόβατα το οποίο αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων αιγοπροβάτων, 2.247 βοοειδή, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,8% του συνολικού αριθμού τους και βρίσκονται σε διαδικασία θανάτωσης 21.644 χοίροι, αντιστοιχώντας στο 7% περίπου του συνολικού αριθμού του.

Πρόσθεσε οτι έχουν ήδη καταβληθεί οι πρώτες προκαταβολές ύψους €35,900 σε 21 δικαιούχους για απώλεια εισοδήματος, ενώ συνεχίζονται οι πληρωμές για απόρριψη γάλακτος και καταστροφή ζωοτροφών.

Ο κ. Γρηγορίου τόνισε ότι το Υπουργείο εφαρμόζει το ευρωπαϊκό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, ενώ έχουν ήδη γίνει επαφές σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και Κομισιόν για πιθανές παρεκκλίσεις.

«Ξέφυγε η κατάσταση» , υποστηρίζουν οι βουλευτές

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, ήταν καταπέλτης, δηλώνοντας ότι «ο αφθώδης πυρετός έχει ξεφύγει τελείως» και υπογράμμισε πως «κάτι κάναμε λάθος στη διαχείριση». Ζήτησε άμεσα μέτρα, σαφή χρονοδιαγράμματα και απαντήσεις για το πώς καθορίστηκαν τα ποσά των αποζημιώσεων.

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος (ΔΗΣΥ) έθεσε το θέμα της ευθύνης όσων μετέφεραν παράνομα ζώα και σανό από τα κατεχόμενα, ζητώντας αποζημιώσεις στην «πραγματική αξία» της ζημιάς.

Ο Λίνος Παπαγιάννης (ΕΛΑΜ) ζήτησε επιστημονική επανεξέταση πριν τις θανατώσεις για να αποφευχθούν λάθη, διερωτώμενος γιατί ο ιός δεν μεταδόθηκε σε όλο το νησί αν είναι τόσο επιθετικός.

Ο Χρίστος Ορφανίδης (ΔΗΚΟ) τόνισε πως χωρίς εφαρμογή του πρωτοκόλλου στα κατεχόμενα, ο ιός δεν θα εκλείψει ποτέ από την Κύπρο.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου (Οικολόγοι) εστίασε στην αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου και το μέλλον του χαλλουμιού.