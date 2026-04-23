Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται μεμονωμένες ομάδες κτηνοτρόφων και Υπουργείο Γεωργίας, με φόντο τις καθολικές θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.

Παρά τα διατάγματα απαγόρευσης και τις προειδοποιήσεις για διασπορά του ιού, οι διαμαρτυρόμενοι ετοιμάζονται να κόψουν την Κύπρο στα δύο, την ώρα που το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τηρεί αποστάσεις από τις κινητοποιήσεις.

Παρά τον μαραθώνιο διαβουλεύσεων και τις διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης για οικονομική στήριξη, οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν ανικανοποίητοι, μεταφέροντας σήμερα τη διαμαρτυρία τους στον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί. Οι διαμαρτυρόμενοι σκοπεύουν να κλείσουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε Κύπρο και Ευρώπη. «Αυτό που κάνουν είναι έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως υπάρχει «παραθυράκι» στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687 που επιτρέπει την επιλεκτική αντί της καθολικής θανάτωσης, κάτι που οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν πως αν μέχρι τις 14:00 δεν παρέμβει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να σταματήσουν οι θανατώσεις, τότε θα κλιμακώσουν τα μέτρα, με ενδεχόμενο κλείσιμο του λιμανιού και του αεροδρομίου Λάρνακας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κινητοποίηση δεν φαίνεται να έχει την καθολική στήριξη του κλάδου. Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να απέχει από την εκδήλωση.

Οι αγροτικές οργανώσεις συνεχίζουν να συμμετέχουν στον θεσμικό διάλογο μέσω της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, εστιάζοντας στη διασφάλιση των αποζημιώσεων και στον σχεδιασμό για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την κρίση και την αύξηση των κρουσμάτων σε υγιείς μονάδες.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται υπό τη σκιά αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν με έμφαση ότι βρίσκεται σε ισχύ Διάταγμα που απαγορεύει τις συναθροίσεις κτηνοτρόφων και των εργαζομένων τους, καθώς ο ιός μεταφέρεται μηχανικά μέσω των ανθρώπων. «Οι μαζικές συναθροίσεις καθιστούν τους ίδιους τους κτηνοτρόφους πηγές μόλυνσης των μονάδων τους», προειδοποιεί το Υπουργείο, τονίζοντας ότι η μη συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων αποζημίωσης και πρόστιμα ύψους έως και €5.000.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς σήμερα είναι προγραμματισμένη και η Άτυπη Σύνοδος Κορυφής. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος, διαβεβαίωσε πως υπάρχει σχεδιασμός για άμεση επέμβαση ώστε να μην επηρεαστούν οι αφίξεις των Ευρωπαίων ηγετών και να διασφαλιστεί η ομαλή τροχαία κίνηση παρά τη διαμαρτυρία.