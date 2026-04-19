Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν το πρωί της Κυριακής οι κτηνοτρόφοι, λόγω των κυβερνητικών χειρισμών της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό και των μαζικών θανατώσεων.

Οι κτηνοτρόφοι, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, συγκεντρώθηκαν στο ΓΣΠ για να πορευτούν προς το Υπουργείο Γεωργίας.

Αυτή την ώρα οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στην είσοδο της Λευκωσίας, όπου έκλεισαν τον δρόμο στο σημείο των φώτων Καλησπέρα.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και έχουν επιληφθεί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της τροχαίας κίνησης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.