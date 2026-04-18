Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των μολυσμένων κτηνοτροφικών περιοχών, οι ιχνηλατήσεις, και οι εργαστηριακές εξετάσεις για τον αφθώδη πυρετό.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα μια (1) θετική μονάδα αιγοπροβάτων, στη Δρομολαξια – Μενεού, μια (1) θετική μονάδα βοοειδών στο Γέρι, και ένα (1) χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο (πλησίον του πρώτου χοιροστασίου όπου εντοπίστηκε κρούσμα), φτάνοντας έτσι, στις 101 μολυσμένες μονάδες.

• 13 μονάδες βοοειδών (9 Λάρνακα και 4 Λευκωσία),

• 86 μονάδες αιγοπροβάτων (62 στη Λάρνακα και 24 στη Λευκωσία)

• 2 χοιροτροφικές μονάδες στη δυτική Λευκωσία Παλιομέτοχο.

Συνεχίζονται επίσης οι διαδικασίες εκτίμησης και θανατώσεις των ζώων σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 73,5 % και στα αιγοπρόβατα στο 58,5 % του ζωικού πληθυσμού αντίστοιχα. Όσον αφορά τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 94,73% των μονάδων που βρίσκεται εντός μολυσμένων περιοχών των 3 και 10 Km.