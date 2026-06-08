Αρέσουν – δεν αρέσουν οι πολιτικές θέσεις της Τζόρτζια Μελόνι, η αλήθεια είναι πως δεν σιωπά όταν κρίνει πως πρέπει να φωνάξει για τα συμφέροντα της Ιταλίας, όπως τα αντιλαμβάνεται η ίδια. Και δεν είναι λίγες οι φορές που η Κομισιόν και οι ηγέτες των κυβερνήσεων της ΕΕ στο Συμβούλιο ακούν τι λέει και επηρεάζονται οι αποφάσεις τους.

Με βίντεο που ανήρτησε, η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις τελευταίες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους της ενέργειας.

Εν ολίγοις, η κ. Μελόνι… πανηγύρισε και αυτοδιαφημίστηκε για την πρόθεση της Κομισιόν να υλοποιήσει εν μέρει τις απαιτήσεις της πρωθυπουργού για ευελιξία της Επιτροπής έναντι των έκτακτων δαπανών που θέλουν να κάνουν οι κυβερνήσεις, με δημόσιο χρήμα, για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στους πολίτες τους και στις επιχειρήσεις των χωρών τους.

Έγραψε η κ. Μελόνι: «H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την ιταλική πρόταση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό θα μας επιτρέψει να δαπανήσουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, για να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η οποία πλήττει, σαφώς, τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η οποία πλήττει τους Ιταλούς».

Και τους Κύπριους και όλους, Τζόρτζια.