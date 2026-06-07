Σύμφωνα με ανακοίνωση ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2026, της ισχυρής γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας Rheinmetall, ολοκληρώθηκε επίσημα η μεγαλύτερη εμπορική της συμφωνία στο εξωτερικό. Εταίρος της, η ρουμανική κυβέρνηση και αντικείμενο της συμφωνίας μια παραγγελία ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία εμπίπτει στο πρόγραμμα Δράσης για την Ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συγχρηματοδοτεί την επένδυση.

Η συμφωνία καλύπτει την παράδοση 298 οχημάτων μάχης Lynx KF41, συστήματα αεράμυνας Skyranger, πυρομαχικά για συστήματα αεράμυνας και οχήματα μάχης πεζικού, δύο περιπολικά σκάφη ανοιχτής θάλασσας OPVs και δύο σκάφη υποστήριξης δυτών.

Για την παράδοση των παραγγελιών, η Rheinmetall θα επεκτείνει σημαντικά τις εγκαταστάσεις παραγωγής που διατηρεί ήδη στη Ρουμανία και θα διασφαλίσει τη μεταφορά τεχνολογίας στις αρμόδιες ρουμανικές υπηρεσίες. Οι παραδόσεις έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2028 και να ολοκληρωθούν έως το 2030.

Δυναμικός ρόλος στο SAFE

«Η Rheinmetall θα πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων στη Ρουμανία (…) και θα δημιουργήσει τετραψήφιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ενώ περισσότεροι από 200 υπεργολάβοι θα ενσωματωθούν στο δίκτυο εφοδιασμού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρίας.

«Αυτή είναι μια σημαντική επιτυχία για εμάς. Είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει η Ρουμανία σχετικά με τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall Άρμιν Πάπεργκερ και πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ: «Μαζί με τους Ρουμάνους εταίρους μας, θα οικοδομήσουμε στη Ρουμανία ένα εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα. Αυτό επιβεβαιώνει επίσης τη φιλοδοξία μας να επεκτείνουμε περαιτέρω τον ρόλο μας ως ένας από τους βιομηχανικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για ασφάλεια».

Ικανοποιημένοι και οι Ρουμάνοι

Από την πλευρά της ρουμανικής κυβέρνησης, ο επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την Εφαρμογή του SAFE, Μιχάι Γιούρτσα, δήλωσε: «Η σύμβαση με την Rheinmetall δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της Ρουμανίας, αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς την αναζωογόνηση της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς πάνω από το 50% της παραγωγής θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή σε συνεργασία με ρουμανικές εταιρίες. Σηματοδοτεί μάλιστα την έναρξη μιας νέας φάσης βιομηχανικής ανάπτυξης που έχει τη δυνατότητα να γίνει βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας και της ενσωμάτωσης της τοπικής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα – κατά την επόμενη δεκαετία».

Συμφωνία πολλαπλών μηνυμάτων

Η συμφωνία θεωρείται πολύ μεγαλύτερης σημασίας από μια απλή αγορά οπλικών συστημάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία ενός γερμανο-ρουμανικού αμυντικού οικοσυστήματος, με βιομηχανική παραγωγή μέσα στη Ρουμανία, με παράλληλη μεταφορά τεχνολογίας.

Η Rheinmetall έχει δεσμευθεί ότι πάνω από το 50% της προστιθέμενης αξίας θα παραχθεί στη Ρουμανία, θα επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε τοπικές εγκαταστάσεις, θα ενσωματώσει πάνω από 200 ρουμανικές εταιρείες στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα μεταφέρει τεχνογνωσία και τεχνολογία και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ήδη από το 2025 η Rheinmetall δημιούργησε δίκτυο παραγωγής στη Ρουμανία για κατασκευή Lynx, παραγωγή πυρομαχικών, προωθητικών υλών και λειτουργία εκπαιδευτικού κέντρου τεχνολογίας και προσομοιωτών.

Η διεύρυνση της συνεργασίας της Rheinmetall με το ρουμανικό κράτος θεωρείται, παράλληλα, ως ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της επιθυμίας του Συμφώνου, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, να μεταφέρει περισσότερη αμυντική βιομηχανία προς την Ανατολική Ευρώπη. Η Ρουμανία μετατρέπεται έτσι σε βασικό βιομηχανικό κόμβο της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Για τη Ρουμανία, η υλοποίηση της συμφωνίας οδηγεί στη σταδιακή δημιουργία σύγχρονου στρατού ξηράς και επιτάχυνση της αντικατάστασης παλαιών σοβιετικών συστημάτων. Παράλληλα, αποκτά τοπική βιομηχανική βάση παραγωγής τεθωρακισμένων και πυρομαχικών.

Η εξέλιξη της Rheinmetall

Η Rheinmetall θεωρείται σήμερα ένας από τους βασικούς πυλώνες της επανεξοπλιστικής στρατηγικής της Γερμανίας και, σε μεγάλο βαθμό, της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Ιδρύθηκε το 1889 και έχει έδρα το Ντίσελντορφ.

Για δεκαετίες λειτουργούσε τον τομέα παραγωγής αμυντικών συστημάτων και τον τομέα παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Το 2026 ανακοίνωσε την πώληση του αυτοκινητιστικού της κλάδου (Power Systems), ώστε να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην άμυνα.

Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα του 2025:

– Κύκλος εργασιών: 9,94 δισ. ευρώ

– Λειτουργικά κέρδη: 1,84 δισ. ευρώ

– Αύξηση πωλήσεων: +29%

– Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων (backlog): 63,8 δισ. ευρώ

– Πρόβλεψη για το 2026: πωλήσεις 14-14,5 δισ. ευρώ (+40% έως +45%)

Η Rheinmetall δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα χερσαίων οπλικών συστημάτων: Τεθωρακισμένα οχήματα Lynx KF41, Boxer (σε συνεργασία με άλλες εταιρείες)

στρατιωτικά φορτηγά HX και MAN, πυρομαχικά πυροβολικού 155 χιλ., πυρομαχικά αρμάτων μάχης, αντιαεροπορικά συστήματα Skyranger και Skynex, κ.α.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επεκτείνεται επίσης σε δορυφορικά συστήματα, μη επανδρωμένα συστήματα και στρατιωτικά δίκτυα δεδομένων.