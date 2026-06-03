Αύξηση στον αριθμό των επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και των πλοίων που διαθέτουν στα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ, αναμένουν οι ΗΠΑ από τις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη και τον Καναδά, με την Ουάσιγκτον να μειώνει τη δική της συμμετοχή στους συγκεκριμένους τομείς.

«Δύο τομείς στους οποίους ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να ενισχύσουν άμεσα και βραχυπρόθεσμα τη συμβολή τους – καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις δυνάμεις που διαθέτουν στο Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και τις ανακατευθύνουν αλλού – είναι τα επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και τα πολεμικά πλοία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πτέραρχος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Άλεξους Γκρίνκεβιτς.

@DeptofWar officials notified Allies the U.S. would rightsize its contributions to the @NATO Force Model, consistent with the burden sharing direction in the 2026 National Defense Strategy and the Department’s vision for a “NATO 3.0.” FULL PRESS RELEASE: https://t.co/XMCjV2fjFt pic.twitter.com/g7ItAV3t7H June 3, 2026

Ο Γκρίνκεβιτς είναι ταυτόχρονα διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM) και ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR).

Ολόκληρη η ανακοίνωση της EUCOM

Αξιωματούχοι του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας ενημέρωσαν τους συμμάχους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπροσαρμόσουν τη συνεισφορά τους στο Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, σε συμφωνία με τη στρατηγική επιμερισμού των βαρών που προβλέπει η Εθνική Αμυντική Στρατηγική του 2026 και με το όραμα του υπουργείου για ένα «ΝΑΤΟ 3.0».

Της πρωτοβουλίας ηγείται ο υφυπουργός Άμυνας για θέματα Πολιτικής Έλμπριτζ Κόλμπι, με στόχο η Ευρώπη να αναλάβει την κύρια ευθύνη για τη συμβατική της άμυνα απέναντι στις απειλές ασφαλείας που αντιμετωπίζει. Ο Αλεξάντερ Βέλεζ-Γκριν, επικεφαλής του γραφείου και ανώτερος σύμβουλος του Κόλμπι, ενημέρωσε τους συμμάχους κατά τη διάρκεια συνάντησης αξιωματούχων αμυντικής πολιτικής στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 22 Μαΐου.

«Έχει δημιουργηθεί μια ανθυγιεινή συνεξάρτηση του Μοντέλου Δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (USEUCOM), πτέραρχος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας Άλεξους Γκρίνκεβιτς. «Ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ και άλλοι έχουν καταστήσει σαφές ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Η πιθανότητα ταυτόχρονων συγκρούσεων σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων το επιβάλλει».

Ο Γκρίνκεβιτς πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα ενισχύσει τα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας, καθιστώντας τα πιο ρεαλιστικά και διασφαλίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν θα βασίζεται υπερβολικά στις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της αποτροπής σε άλλες περιοχές και για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παγκόσμιων κρίσεων. Η αναπροσαρμογή αυτή βασίζεται επίσης στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη ικανότητα να διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων που απαιτούνται για την υπεράσπιση της Συμμαχίας.

Ο Γκρίνκεβιτς, ο οποίος είναι παράλληλα Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR), σημείωσε ότι η αλλαγή συντονίστηκε επί πολλούς μήνες μεταξύ της USEUCOM και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE).

«Δύο τομείς στους οποίους ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι μπορούν να ενισχύσουν άμεσα και βραχυπρόθεσμα τη συμβολή τους – καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις δυνάμεις που διαθέτουν στο Μοντέλο Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και τις ανακατευθύνουν αλλού – είναι τα επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και τα πολεμικά πλοία», ανέφερε.

Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου αυτή την εβδομάδα στο SHAPE, στη Μονς του Βελγίου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης για τη συγκρότηση δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουνίου υπό την προεδρία του Βρετανού αρχιπτεράρχου Σερ Τζόνι Στρίνγκερ, αναπληρωτή Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης.

«Το SHAPE συνεχίζει να συνεργάζεται με τους συμμάχους για να καλύψει τη μείωση των αμερικανικών δυνατοτήτων», δήλωσε ο Γκρίνκεβιτς, ο οποίος ως SACEUR απευθύνθηκε στους εκπροσώπους των 32 στρατών της Συμμαχίας. «Οι σύμμαχοι έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύουν τη συμβολή τους. Και οι χώρες έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ισχύος και δέσμευσης στην κοινή μας άμυνα ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα».



skai.gr