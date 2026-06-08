Η απουσία κάθε τουριστικού ίχνους του Ισραήλ από την Πάφο για πολλούς μήνες, λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο και το Ιράν, αντικαταστάθηκε για τα καλά πλέον με ένα πυκνότατο πτητικό πρόγραμμα μεταξύ Τελ Αβίβ και Χάιφα με την Πάφο. Σήμερα, στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν, η χώρα αυτή επανήρχισε ένα πυκνό πτητικό πρόγραμμα προς την Πάφο μέσω διαφόρων αερογραμμών, επανερχόμενη στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, προ πολεμικών συρράξεων.

Οι πτήσεις από το Ισραήλ στην Πάφο συνεχίζονται πια τόσο από το Τελ Αβίβ όσο και από την Χάιφα σε καθημερινή βάση. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται με αισθήματα ικανοποίησης από πλευράς τοπικών φορέων, που προσδοκούν σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον στην τουριστική περίοδο στην οποία εισερχόμεθα, με την ελπίδα πάντα να μην υπάρξει νέα επιδείνωση των συνθηκών στα πολεμικά πεδία.