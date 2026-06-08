Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη ενός προσώπου, για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενός προσώπου για το αδίκημα της μέθης και πρόκλησης ανησυχίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 589 οχήματα και ελέγχθηκαν 794 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 41 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 317 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 134 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 99 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 9 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης τρεις έλεγχοι ναρκοτέστ με δύο θετικές ενδείξεις. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 8 οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.