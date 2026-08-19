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Ευεργετικές για τις καλλιέργειες και την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού χαρακτηρίζουν τις βροχές των τελευταίων ημερών οι επικεφαλής της ΠΕΚ, της ΕΚΑ και του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, σε δηλώσεις τους την Τρίτη, τονίζοντας ωστόσο ότι το υδατικό πρόβλημα παραμένει.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί στη συνάντηση των αγροτικών οργανώσεων με τον νέο Υπουργό Γεωργίας την ερχόμενη εβδομάδα, με ΠΕΚ και ΕΚΑ να επισημαίνουν ειδικότερα τις ανάγκες σε νερό για τη νέα φύτευση πατάτας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΚ Χρίστος Παπαπέτρου ανέφερε ότι οι ήπιες βροχές, όταν δεν συνοδεύονται από χαλάζι ή άλλα ακραία φαινόμενα, είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως τα οπωροφόρα δέντρα, οι ελιές και τα εσπεριδοειδή.

«Αντί να αρδεύσουμε αυτή τη στιγμή, εξοικονομούμε νερό, είτε αυτό θα προερχόταν από κυβερνητικά ή αρδευτικά έργα είτε από τις γεωτρήσεις μας», είπε.

Εξήγησε ότι εκεί όπου έβρεξε αρκετά και το χωράφι ποτίστηκε επαρκώς, δεν θα χρειαστεί άρδευση, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται ποσότητες νερού από φράγματα ή γεωτρήσεις. Όπως σημείωσε, ευνοούνται τόσο οι δενδρώδεις όσο και οι ανοικτές εποχικές καλλιέργειες, όπως αγγουράκια, ντομάτες και άλλα λαχανικά, όχι όμως ουσιαστικά οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Ο κ. Παπαπέτρου είπε ακόμη ότι οι ποσότητες βροχής που πέφτουν φέτος τον Αύγουστο είναι μεγαλύτερες από τα συνήθη μεμονωμένα φαινόμενα της περιόδου, προσθέτοντας ότι, από όσα έχει δει, θα υπάρξουν σίγουρα εισροές σε ορισμένα φράγματα.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, η οποία αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, είπε ότι ένα από τα θέματα που θα θέσει η ΠΕΚ είναι η παροχή πρόσθετων ποσοτήτων νερού από τον Νότιο Αγωγό για τη νέα φύτευση πατάτας.

«Αν δεν δοθούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε αγορές», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή την περίοδο αρχίζει η νέα φύτευση για τη χειμερινή περίοδο και πρέπει να διασφαλιστούν η παραγωγή και οι εξαγωγές.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας χαρακτήρισε τις βροχές «πολύ ευεργετικές», σημειώνοντας ότι, παρά τα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν έντονα φαινόμενα, είναι θετικό το γεγονός ότι το νερό καταλήγει στο έδαφος.

Ανέφερε ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα σε δενδρώδεις και άλλες καλλιέργειες, αναφέροντας ως παράδειγμα τον περονόσπορο στα αμπέλια.

Ο κ. Χάμπας τόνισε ότι, παρά το όφελος από τις βροχές, το υδατικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε τώρα, επειδή είχαμε κάποιες βροχές, και να θεωρήσουμε ότι λύθηκε το πρόβλημα», είπε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα έγινε διαχείριση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού, σημειώνοντας ότι, παρόλο που αυτή δεν ικανοποιεί πλήρως το αγροτικό κίνημα λόγω των μεγάλων αναγκών των παραγωγών, μετά τις βροχές ενδεχομένως να μπορούν «να χαλαρώσουν κάπως τα πράγματα».

Για τη νέα φύτευση πατάτας, είπε ότι στη συνάντηση με τον Υπουργό θα συζητηθεί πώς θα δοθεί νερό από τον Νότιο Αγωγό στους πατατοπαραγωγούς.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μειωμένες παραγωγές, γιατί θα χάσουμε τις αγορές μας στο εξωτερικό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης των εξαγωγών.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ είπε ακόμη ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των αφαλατώσεων, ώστε η Κύπρος να απεξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και να γίνεται σωστή διαχείριση των επεξεργασμένων νερών.

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου Κυριάκος Καϊλάς ανέφερε ότι κάθε βροχόπτωση είναι ευπρόσδεκτη και ωφέλιμη, σημειώνοντας ότι από τα πρόσφατα φαινόμενα δεν υπήρξαν ζημιές, ενώ οι βροχές ήταν εντονότερες σε ορισμένες περιοχές και ασθενέστερες σε άλλες.

«Ακόμη και μια βροχή, όσο λίγη και αν είναι, βοηθά», είπε, εξηγώντας ότι συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και αυξάνει την υγρασία στο έδαφος.

Όπως ανέφερε, οι βροχές ωφελούν τα δέντρα, τις μόνιμες και τις εποχικές καλλιέργειες, ενώ ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όπου ήταν εντονότερες, βοηθούν σημαντικά, καθώς νερό καταλήγει και στα φράγματα.

Ο κ. Καϊλάς σημείωσε, ωστόσο, ότι με τις υψηλές θερμοκρασίες η εξάτμιση είναι πολύ μεγαλύτερη. «Αν δεν είχαμε αυτές τις βροχές, θα ήμασταν σίγουρα σε χειρότερη μοίρα», είπε.

Πρόσθεσε ότι περισσότερα θα μπορούν να λεχθούν μετά τη συνάντηση με τον νέο Υπουργό την ερχόμενη εβδομάδα.

ΚΥΠΕ