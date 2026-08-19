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Το κείμενο αυτό που αφορά την εργασιακή εκμετάλλευση μεταναστών από τρίτες χώρες στη ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου, είναι το τελευταίο μιας σειράς αναφορών που απασχολούν τη στήλη καθημερινά εδώ και οκτώ μέρες. Οι αναφορές έγιναν από τους συνδικαλιστές ηγέτες της ΣΕΚ Παναγιώτη Ιωαννίδη και της ΠΕΟ Νεόφυτο Ττιμινή, στο συνέδριο με θέμα «Προώθηση της δίκαιης απασχόλησης για το μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό στην Κύπρο» που οργάνωσε στις 30 Ιουλίου 2026 στη Λευκωσία η οργάνωση Step Up Stop Slavery στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HOST. Εκτός από καταγγελίες, οι συνδικαλιστές παρέθεσαν και συγκεκριμένες προτάσεις προς τους εργασιακούς θεσμούς για την υποστήριξη του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Όπως είπε ο Παναγιώτης Ιωαννίδης αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων Αναψυχής της ΣΕΚ, «οι θεσμοί αυτοί λειτουργούν ως το επίσημο μεσολαβητικό και ελεγκτικό όργανο του κράτους και η παρέμβασή τους, για εμάς τους συνδικαλιστές, είναι το “βαρύ πυροβολικό” όταν ο εργοδότης αρνείται να συμμορφωθεί με τη Συλλογική Σύμβαση ή τον Νόμο». Πρόσθεσε ότι σήμερα «οι διαθέσιμοι μηχανισμοί υποστήριξης μεταναστών, οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν κενά στην πράξη, είναι η Μεσολαβητική Υπηρεσία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για Θύματα Εμπορίας (Trafficking) και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών που είναι το έσχατο καταφύγιο, αν η μεσολάβηση αποτύχει. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους, προωθούμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως η αύξηση της προσβασιμότητας, πολύγλωσσες ψηφιακές πλατφόρμες καταγγελιών στο υπουργείο Εργασίας, θεσμοθέτηση μεταφραστών στα κυβερνητικά Τμήματα και ιδιαίτερα στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και διασφάλιση της παραμονής του μετανάστη στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, με έκδοση προσωρινής άδειας αναζήτησης εργασίας σε όσους έχουν ανοικτή εργασιακή διαφορά ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων».

Ο Παναγιώτης Ιωαννίδης ανέφερε ότι «για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, προτείνουμε τη δημιουργία μόνιμων, εξειδικευμένων ομάδων κρούσης που θα αποτελούνται από Επιθεωρητές Εργασίας, λειτουργούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Αστυνομία, με αποκλειστικό στόχο τον έλεγχο των υπεργολάβων (εταιρειών καθαρισμού) στα ξενοδοχεία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Προτείνουμε, επίσης, αυστηροποίηση των ποινών και μαύρη λίστα: Η χρηματική ποινή για την εκμετάλλευση μεταναστών πρέπει να είναι εξοντωτική, ενώ οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή εργολάβος καταδικάζεται για συστηματική παραβίαση των συμβολαίων ή για εργασιακή εκμετάλλευση, να αποκλείεται αυτόματα από κρατικές επιχορηγήσεις, προγράμματα του υφυπουργείου Τουρισμού και από το δικαίωμα να ζητήσει ξανά άδειες για εργαζόμενους από τρίτες χώρες». Κατέληξε λέγοντας ότι «οι νόμοι και οι θεσμοί υπάρχουν και η δουλειά μας ως συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι να πιέζουμε καθημερινά για να γίνουν η πραγματική ασπίδα προστασίας του κάθε εργαζόμενου στο νησί».